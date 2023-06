Depuis quatre ans, cette catégorie est dominée par Antoine Dupont. Cette saison, 29 autres joueurs du Top14 sont nommés pour succéder, ou pas, au capitaine du XV de France.

Les clubs les plus représentés dans cette liste sont le Stade Rochelais et le Stade Toulousain avec pas moins de cinq joueurs chacun. Chez les maritimes, Will Skelton, Uini Atonio, Antoine Hastoy et Jonathan Danty accompagnent Grégory Alldritt.

Du côté de la ville rose, Thomas Ramos, Thibault Flament, Emmanuel Meafou et Romain Ntamack figurent aux côtés du tenant du titre Antoine Dupont.

Un seul joueur de Clermont, Castres, Montpellier et Perpignan

Si le CA Brive est le seul club non représenté dans la liste des Oscars du Midi Olympique, quatre autres formations n'ont qu'un seul de leur joueur a y figurer. Damian Penaud pour l'ASM Clermont, Julien Dumora pour le Castres Olympique, Zach Mercer pour Montpellier et Tristan Tedder à Perpignan.

De nombreux lots sont à gagner pour les votants, alors à vos votes pour l'Oscar d'Or!https://t.co/1LgQ5zOQVK — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 6, 2023

Invité inattendu de la course au top 8 cette saison, l'Aviron Bayonnais possède deux joueurs dans la liste : Camille Lopez et Uzair Cassiem. tout comme l'Union Bordeaux Bègles avec Mathieu Jalibert et Maxime Lucu, la Section Paloise avec Émilien Gailleton et Beka Gorgadze, le Stade Français avec Sekou Macalou et Léo Barré ou encore Lyon avec Ethan Dumortier et Josua Tuisova.

Enfin, Toulon et le Racing 92 ont chacun trois joueurs nommés pour l'Oscar d'Or du Midi Olympique : Baptiste Serin, Charles Ollivon, Facundo Isa, ainsi que Gaël Fickou, Nolann Le Garrec et Finn Russell.

La liste complète des nommés