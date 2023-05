Dans la catégorie des juniors nationaux, Auch s'est octroyé le bouclier face à l'Entente Mauléon/Barcus/Menditte/Xibaroa. Concernant les cadets, c'est l'entente de la Nivelle qui l'a emporté contre le Stade bordelais.

On connaît les champions de France en catégorie cadets nationaux et juniors nationaux. En effet, le RC Auch s'est imposé 26-24 en finale du championnat de France juniors nationaux face à l'Entente Mauléon/Barcus/Menditte. Si l'entente basco-béarnaise a frappé en première dans cette rencontre et a même inscrit un essai de plus que les Auscitains, elle s'est pourtant inclinée de deux petits points. Grâce à quatre pénalités, Auch est resté dans le match et a même pris l'ascendant en fin de première période avec un essai. En deuxième période, Auch encaisse deux essais mais conserve son avance et remporte le titre national.

Chez les cadets, c'est l'entente de la Nivelle qui a soulevé le bouclier remis au meilleur club en catégorie cadets nationaux. Face au Stade bordelais, ils ont rapidement réussi à se mettre à l'abri avec un essai à la 4ème et un autre à la 19ème minute. Menant 19-3 à la pause grâce à trois essais inscrits, les Basques ont tranquillement conservé leur avance en deuxième période pour finalement s'imposer 29 à 15.