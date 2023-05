Ethan Blackadder, qui est devenu essentiel dans la rotation chez les All Blacks ces deux dernières années, a prolongé avec les Crusaders et sa sélection jusqu'en 2025.

La fédération néo-zélandaise poursuit son travail pour conserver ses éléments. Le dernier All Black à prolonger, c'est Ethan Blackadder. Le troisième ligne aile des Crusaders renouvelle son engagement envers sa fédération jusqu'en 2025, soit deux ans après la prochaine Coupe du monde.

Ethan Blackadder, qui ne compte que neuf sélections avec les Blacks à 28 ans, a connu une éclosion tardive. Il a effectué ses débuts en Super Rugby en 2018 et s'est montré un incontournable rapidement au sein de la franchise à succès. Une ascension telle que le flanker fut nommé Crusader de l'année 2022. Et quand on sait l'effectif de Christchurch...

Sa première sélection a eu lieu en 2021 contre les Tonga, ce qui prouve qu'il a été un régulier de la Nouvelle-Zélande depuis. Et ce malgré sa grave blessure à l'épaule qui l'a privé de compétition de juin à décembre 2022. "Ethan représente toute l'image des Crusaders, notait son manager chez les Crusaders Scott Robertson, qui va prendre les rênes de la sélection néo-zélandaise à la fin de l'année civile. Il est fort, modeste, collectif et montre beaucoup d'attache pour son club et ses coéquipiers. Le verrouiller ici jusqu'en 2025 est énorme pour le club et la sélection."