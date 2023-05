L'ailier ou arrière du Stade français Telusa Veainu se rapprocherait d'un départ du Stade français et se dirigerait vers le club anglais de Sale. Blessé de longue date après sa rupture du ligament croisé antérieur, le Tongien n'a pas joué de la saison.

L'ailier ou arrière Parisien Telusa Veainu serait, selon les informations de The Rugby Paper, de plus en plus proche de changer de club. Le média annonce un probable départ du Tongien du côté de Sale (Angleterre), ce qui permettrait au joueur de relancer sa carrière après un enchaînement de blessures, dont une dernière au ligament croisé antérieur du genou. Auteur d'une saison blanche cette année, le soldat rose n'a joué aucun match officiel depuis juillet dernier. Arrivé à Paris en 2020, il s'était pourtant rapidement imposé comme un élément crucial de l'effectif en enchaînant les matchs pour ses deux premières années de contrat (23 rencontres sous les couleurs du Stade français en 2020 - 2021, et 15 matchs de Top 14 en 2021 - 2022).

Seulement deux arrivées déjà actées pour Sale

En jetant son dévolu sur Veainu, Sale s'active enfin sur le marché des transferts pour les prochaines saisons. Avec seulement deux recrues officialisées, Sale est le club de Premership le moins actif actuellement. Veainu pourrait donc venir renforcer l'effectif anglais, comme l'ont déjà fait Sam Bedlow (Bristol) et Ernst Van Rhyn (Stormers).