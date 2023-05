Le Leinster a été battu en demi-finale de United Rugby Championship par le Munster (15-16). Une deuxième élimination consécutive à ce stade de la compétition pour les hommes de Dublin, à une semaine de la finale de Champions Cup contre la Rochelle.

C'est un mini-séisme sur la planète rugby ! Le Leinster, équipe dominante du rugby européen pendant toute la saison régulière, vient de chuter dans son antre de l'Aviva Stadium face au Munster (15-16). Un drop du premier centre Jack Crowley à la 77ème minute crucifia le vice-champion d'Europe. C'est une désillusion forcément pour les protégés de Léo Cullen qui quittent à nouveau la compétition à ce stade et une nouvelle fois par le plus petit des écarts. L'an passé, c'était face aux Bulls de Prétoria qu'ils s'étaient inclinés 27 à 26 à la RDS Arena.

Du beau monde des deux côtés

Au terme d'un match âpre et engagé, les Leinstermen de Jack Conan n'ont vraiment su prendre l'ascendant sur leurs homologues de Cork. Et pourtant, du beau monde était sur le terrain pour débuter avec les quadruples champions d'Europe (Kelleher, Baird, Conan, Henshaw ou encore O'Brien). Pour le Munster, Beirne, O'Mahony, Earls étaient aussi présents. Avec un premier essai de Jenkins juste avant la pause, les pensionnaires de l'Aviva avaient fait un pas vers la finale. Le deuxième ligne irlandais du Munster Tadhg Beirne (36 sélections) lui répondait juste au retour des vestiaires. 13-13 pour les visiteurs, voilà que la tendance s'était inversée. À la 62ème minute, McCarthy, entré en jeu, a relancé les espoirs locaux . Et, en toute fin de rencontre, Jack Crowley, numéro 12 munsterman placé face aux poteaux, a claqué un drop synonyme de coup de boutoir sur la tête du Leinster.

À une semaine de recevoir les Rochelais à l'Aviva pour la finale de la Champions Cup qui leur est passé sous le nez, les coéquipiers de Josh van der Flier risquent d'être remontés de leur contre-performance. La Rochelle a un exemple, s'il en fallait un, que cette équipe irlandaise n'est pas imbattable.