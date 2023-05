Le club d'Oyonnax a annoncé la prolongation de contrat de Chris Farrell pour deux ans de plus. Le centre irlandais est donc maintenant lié au club jusqu'en 2025. Arrivé il y a seulement deux mois en provenance du Munster en tant que joker médical, Chris Farrell s'est déjà fait une place dans l'Ain.

Le centre Chris Farrell (15 sélections avec l'Irlande) poursuit l'aventure pour deux saisons avec Oyonnax. Le joueur arrivé du Munster en cours de saison, s'est directement imposé au sein de l'effectif. Il amène toute son expérience ainsi qu'un peu plus de sûreté, notamment dans le domaine de la défense. L'international irlandais a commencé sa carrière en 2011 à l'Ulster, avant de vivre sa première expérience en France à Grenoble (entre 2014 et 2017). Il est ensuite revenu jouer dans son pays, et plus particulièrement au Munster (entre 2017 et 2023). Chris Farrell continue donc officiellement son aventure à Oyonnax jusqu'en 2025.

Ali Oz et Chirs Farrell, tête d'affiche d'un recrutement déjà avancé

En effet, le club se dit " fier de pouvoir compter sur un renfort supplémentaire de poids" pour les prochaines saisons, en la personne de Chris Farrell. Cependant, il ne s'agit pas de la seule recrue déjà actée. Le recrutement de l'Irlandais s'ajoute notamment à ceux d'Ali Oz (Pilier Racing 92), Ewan Johnson (2e ligne, RC Vannes), Lucas Mensa (centre, Mont-de-Marsan) ainsi que Maxime Salles (arrière, US Montauban). Il s'agit donc d'un recrutement de premier plan, qui va permettre à Joe El Abd et son staff de créer un effectif très compétitif pour les prochaines saisons.