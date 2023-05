Début en Top 14 réussi pour Depoortère, une troisième visite à l'Arena pour les Basques, La Rochelle bonne élève du top 6, comme un air de déjà vu pour l'Usap et bon souvenir pour les Castrais au stade du Hameau... Voilà les chiffes à connaître pour cette 24e journée de Top 14.

2 : essais sur les deux derniers matchs pour Depoortère

Le jeune centre de l'UBB Nicolas Depoortère est la révélation de cette fin de saison en Gironde. Le capitaine de l'équipe de France des moins de 20 ans a impressionné par sa sérénité et ses aptitudes physiques. En confiance, il a enchaîné les trois derniers matchs de championnat sous le maillot girondin. Et lors des deux dernières rencontres, face au Racing 92 et à Lyon, il s’est offert le luxe de marquer. Il s'agit ici de ses deux premières réalisations en Top 14, ce qui fait de lui un homme en confiance. L'avenir est assuré au centre...

2 : matchs disputés pas l'Aviron à l'Arena

Depuis que le Racing a déménagé de Colombes, l'Aviron n'a disputé que deux matchs à la Paris-La Défense-Arena. Pour leur retour en Top 14, les Basques y avaient créé la surprise en s'imposant 24 à 17. C'était la première rencontre de la saison 2019-2020. En revanche, un an après, ils avaient été défaits 43 à 17. Et au bout de cette saison 2020-2021, la relégation les attendait.

Les Bayonnais vont se rendre sur le terrain de la Paris La Défense Arena pour la troisième fois ce samedi. Icon Sport

9 : La Rochelle seule équipe de l'élite sous les dix cartons

Formation la plus disciplinée de la formation (moins de 10 pénalités concédées par match, en moyenne), La Rochelle est aussi, de loin, la moins sanctionnée (8 cartons jaunes, 1 rouge). À titre de comparaison, Toulon a récolté 17 cartons en 23 journées de championnat. Presque le double de son adversaire du soir.

6 : points à l'extérieur... comme l'an passé

Les Catalans ont vainement cherché des points à l'extérieur cette saison. Créditée de six points actuellement loin de leurs bases (notamment le succès à Brive et deux bonus défensifs), l'Usap pourrait améliorer un bilan pour l'instant similaire à celui de l'exercice précédent et se rapprocher du maintien.

1 : la place de Castres après le dernier match au Hameau

C'est un souvenir heureux pour les supporters castrais. Le dernier match du CO à Pau, joué lors de la dernière journée de la saison régulière 2021-2022 le 5 juin 2022, avaient vu les Tarnais s'imposer sur le score de 26 à 16. Surtout, ce succès avait permis aux Castrais de terminer le championnat à la première place du classement. Un résultat historique.