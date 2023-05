La Ligue Nationale de Rugby a dévoilé les décisions prises par la commission de discipline à l'encontre de plusieurs joueurs de Top 14 et de Pro D2. Parmi les joueurs sanctionnés, nous retrouvons le Racingman Anton Bresler et le Perpignanais Genesis Mamea Lemalu. Ils ont écopé de six et trois semaines de suspension.

Anton Bresler pourrait ne plus rejouer sous le maillot du Racing 92. Le deuxième ligne s'est fait exclure face à Perpignan, lors de la 23e journée de Top 14 et se présentait cette semaine devant la commission de discipline de la LNR. Cette dernière a reconnu le Namibien coupable de "brutalité" et c'est le degré médian de l'échelle qui a été retenu, soit une suspension de huit semaines. Une sanction réduite à six semaines après la prise en compte des circonstances atténuantes. Aussi, la demande du Racing 92 de faire bénéficier à son joueur du "Head Contact Process" a été acceptée. S'il suit ce programme, sa sanction sera réduite à cinq semaines. Autrement dit, Anton Bresler, qui rejoindra Vannes la saison prochaine, ne pourrait rejouer avec le Racing 92 que si le club francilien se qualifie pour la finale du Top 14. Lemalu pourra jouer un éventuel barrage Toujours lors de ce Perpignan - Racing 92, Genesis Mamea Lemalu a lui aussi été exclu. Le puissant troisième ligne a été reconnu responsable de "Jeu dangereux" et plus particulièrement de "Charger ou faire tomber un adversaire porteur du ballon sans tenter de saisir ce joueur". C'est le degré moyen de l'échelle de gravité qui a été retenu, soit une suspension de six semaines, réduite à trois après la prise en compte des circonstances atténuantes. Lemalu pourrait donc jouer un éventuel barrage si Perpignan reste à la treizième place du Top 14. Mais là aussi, Perpignan a fait une demander pour que son joueur bénéficie du "Head Contact Process". Concernant les autres suspensions, Baptiste Germain, Alexandre Manukula et Hugo N'Diaye ont tous les trois été suspendus une semaine après une accumulation de trois cartons jaunes.