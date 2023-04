Ce samedi, le Crunch entre La France et l'Angleterre aura un goût très spécial. D'abord, parce que l'équipe qui remportera ce match gagnera le Tournoi des 6 Nations féminin 2023. Aussi, parce qu'à cette occasion, le record d'affluence pour un match de rugby féminin sera battu, puisque 55 000 billets ont déjà trouvé preneur.

En quelques mois, nous pouvons déjà témoigner de la mue du rugby féminin. De plus en plus, la discipline intéresse et surtout attire les foules dans les stades. Un premier pas en avant avait déjà été observé lors de la récente Coupe du monde en Nouvelle-Zélande, lors de laquelle un record d'affluence avait été établi lors de la finale à l'Eden Park (42 000 spectateurs). Récemment, les Bleues avaient même battu le record d'affluence pour un match du Tournoi des 6 Nations, en attirant 18 604 personnes au stade des Alpes de Grenoble.

Et ce samedi, c'est un nouveau pas en avant qui sera fait par le rugby féminin. Lors d'un Angleterre - France à fort enjeu à Twickenham, près de 55 000 personnes sont attendues dans l'antre londonien. Si cela se confirmait, il s'agirait donc d'un nouveau record d'affluence pour un match de rugby féminin. Une nouvelle qui a de quoi donner le sourire aux Bleues, mais qui peut être aussi une source de motivation...