Pour le grand rendez-vous dimanche à Twickenham face à l'Angleterre qui décidera du vainqueur du Tournoi des 6 Nations féminin 2023, les Bleues pourront compter sur le retour précieux de Pauline Bourdon à la mêlée.

Après quatre larges victoires en autant de rencontres, les Françaises se rendront à Twickenham dimanche pour tenter de réaliser le grand chelem. Pour ce Crunch face aux Red Roses qui se jouera devant plus de 55 000 spectateurs (record d'affluence pour un match de rugby féminin battu), la demie de mêlée Pauline Bourdon fera son retour comme titulaire. La joueuse du Stade toulousain était préservée face au pays de Galles après une grosse béquille subie face à l'Ecosse.

En première ligne, Yllana Brosseau enchaînera une troisième titularisation. Non retenue dans le groupe au début de la compétition, elle a profité de la suspension de l'habituelle titulaire Annaëlle Deshaye pour enchaîner les sélections. Elle sera de nouveau titulaire ce week-end,et sera accompagnée d'Agathe Sochat au talonnage, et de Rose Bernadou qui fera son retour dans le XV de départ.

La continuité derrière

En plus de Rose Bernadou, Manae Feleu et Axelle Berthoumieu feront aussi leur retour dans l'équipe de départ. Ces choix traduisent la volonté du staff français de durcir le pack pour défier des Anglaises réputées coriaces à l'impact. Le banc des remplaçantes prolonge cette idée avec la présence de Romane Ménager et Émeline Gros, qui apporteront leur expérience et leur puissance en fin de rencontre.

Chez les trois-quarts, aucun changement mis à part le retour de Pauline Bourdon. Jessy Trémouillère devra guider ses coéquipières vers un succès historique pour le dernier match de sa carrière internationale. Les talentueuses trois-quarts centres Gabrielle Vernier et Marine Ménager seront également titulaires alors que le triangle arrière restera identique avec Melissande Llorens, Cyrielle Banet et Emilie Boulard en numéro quinze.

La composition des Bleues Le XV de départ : 15. Boulard ; 14. Banet, 13. M. Ménager, 12. Vernier, 11. Llorens ; 10. Trémoulière, 9. Bourdon ; 7. Hermet, 8. Escudero, 6. Berthoumieu ; 5. Forlani (cap.), 4. M. Feleu ; 3. Bernadou, 2. Sochat, 1. Brosseau. Remplaçantes : 16. Riffonneau, 17. Mwayembe, 18. Khalfaoui, 19. R. Ménager, 20. Gros, 21. Chambon, 22. Arbez, 23. Filopon.



Dimanche, les Bleues tenteront de briser une terrible série de onze matchs sans victoire face aux Red Roses. Actuellement deuxièmes au classement du Tournoi avec un point de retard sur l'Angleterre, les Françaises voudront s'imposer à Twickenham pour s'offrir un grand chelem qui les fuit depuis cinq ans.