Comme chaque semaine on se retrouve dans des Mauls et Débats pour faire le point sur toute l'actualité du Top 14 ! De la lutte pour le top 6 à la performance des Catalans face au Racing 92, les journalistes du Midi olympique livrent leur analyse sur cette 23e journée du championnat.

Au programme de Des Mauls et Débats on évoque la dynamique castraise, qui de manière assez folle, peut les conduire de la lutte pour le maintien, à la lutte pour les 6. Tous les rêves sont permis.

Le coup de cœur s'adresse au jeu des Catalans et notamment cette passe après contact d'Arthur Joly, pour l'autre pilier Sacha Lotrian.

Coup de gueule contre Luke Cowan-Dickie, venu passé sa visite médicale à Montpellier, l'Anglais a terminé la soirée de la veille au commissariat compromettant grandement son avenir dans l'Hérault.

La question s'adresse au Stade toulousain et au Stade rochelais. Ont-ils préparé idéalement leur demi-finale de Coupe d'Europe ? Deux options différentes ont été choisies. On en débat. Enfin, le prono concerne le match de ce dimanche soir entre Bordeaux et Lyon.