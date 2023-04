Dernière affiche de cette 23ème journée avec le déplacement de Lyon à Bordeaux-Bègles. Face au Lou, Matéo Garcia prend la place de titulaire. Le troisième numéro 10 girondin pâli aux blessures de Matthieu Jalibert et Zack Holmes. Yann Lesgourdes commencera la rencontre sur le banc. Du côté de Lyon, le staff a fait le choix de titulariser Romain et Sébastien Taofifenua, respectivement aux postes de deuxième ligne et pilier.

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 15. Ducuing ; 14. Bielle-Biarrey, 13. Dubié, 12. Moefana, 11. Cordero ; 10. Garcia, 9. Lucu ; 7. Bochaton, 8. Willis, 6. Diaby ; 5. Cazeaux, 4. Douglas ; 3. Tameifuna, 2. Oghre, 1. Poirot ????? \u265f



Découvrez la composition de nos 23 ?ordeaux & ?lanc présentée par le Centre Commercial Aushopping Bordeaux Lac !



Journée 2️⃣3️⃣

\ud83c\udfdf Stade Chaban-Delmas

\ud83d\udcc5 23 avril

\ud83d\udd58 21h05

\ud83c\udd9a @LeLOURugby

\ud83d\udcf2 #UBBLOU

\ud83c\udf9f https://t.co/ucIJrJP5fn#iloveubb pic.twitter.com/AlyJx67WM2 — UBB Rugby (@UBBrugby) April 22, 2023 Remplaçants : 16. Lamothe, 17. Kaulaschvili, 18. Marais, 19. Timu, 20. Lesgourdes, 21. Depoortère, 22. Tambwe, 23. Cobilas Le XV de départ de Lyon : 15. Arnold (cap.); 14. Vederamu, 13. Godwin, 12. Tuisova, 11. Dumortier ; 10. Berdeu, 9. Couilloud ; 7. Saginadze, 8. Botha, 6. Allen ; 5. Taofifenua R, 4. Geraci ; 3. Bamba, 2. Coltman, 1. Taofifenua S. \ud83d\udc3a?? ????? ?? ??? pour affronter l'@UBBrugby ce dimanche (21h05) en clôture de cette 23e journée de @top14rugby#LaForceduLOU#LaMeute pic.twitter.com/FsfJYgxl0K — LOU Rugby (@LeLOURugby) April 22, 2023 Remplaçants: 16. Marchand, 17. Rey, 18. Lambey, 19. Goujon, 20. Kpoku, 21. Pélissié, 22. Sopoaga, 23. Fotuaika