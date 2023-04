L'entraîneur des Crusaders Scott Robertson a confirmé que son pilier gauche George Bower (30 ans, 22 sélections), ne disputera pas la prochaine Coupe du monde en France, après sa grosse blessure au genou. Opéré du ligament croisé antérieur du genou la semaine dernière, Bower rejoint Savu Reece a la liste des forfaits pour la Nouvelle-Zélande.

Il y avait peu de doutes, mais ça a été confirmé par Scott Robertson : George Bower ne disputera pas la Coupe du monde 2023. Le pilier gauche des Crusaders s'est fait opéré la semaine dernière d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou, ce qui l'éloignera des terrains pour six à huit mois. "L'opération a été réussie, a affirmé Robertson, futur sélectionneur des All Blacks. Il a subi une reconstruction du ligament croisé antérieur et se remet bien. Lui et Sevu (Reece) sont ensemble en rééducation." Car oui, Bower n'est pas le seul à avoir subi une blessure au genou au sein de la franchise de Christchurch.

L'ailier Sevu Reece s'est lui aussi blessé au ligament du genou et sera indisponible lors de la prochaine Coupe du monde. Deux coups durs pour les All Black, qui joueront notamment la France lors du match d'ouverture du mondial.