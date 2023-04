Losseni Meite est un jeune troisième ligne qui évolue au sein du championnat Elite Gaudermen sous les couleurs du Stade français. Ce week-end il a marqué son 15ème essai en 14 matchs joués. Doté d'une vitesse de pointe redoutable, le jeune joueur s'est encore joué de la défense adverse avec une facilité déconcertante...

Losseni Meite, c'est un nom qui ne vous dit peut-être rien pour le moment mais qui pourrait parler à la planète ovale d'ici quelques années. Comme en témoigne ses statistiques, le jeune U15 du Stade français fait un malheur chaque week-end. Il est l'auteur de 15 essais en 14 matchs soit 75 points marqués. Ce week-end, il a encore atomisé la défense adverse. Face au XV Dauphinois, le Stade français s'est imposé 41-22 grâce à 6 essais dont un de Losseni Meite.

\ud83d\udc76 Notre jeune U15 Losseni Meite a refait sa spéciale ce week-end !

15 essais en 14 matchs pour lui cette saison \ud83d\udd25 https://t.co/PHHX2Yd9nL pic.twitter.com/M6Zrv4ScDF — Stade Français Actu (@Sf_actu) April 17, 2023

Le troisième ligne joue parfaitement son coup avec un départ rapide au bout d'une mêlée. Le jeune Meite échappe à un premier plaquage quelques mètres seulement après son départ et dépose ensuite trois défenseurs pour traverser le terrain ! Des qualités de vitesse que l'on a peu l'habitude de voir à ce niveau mais aussi à ce poste. Celui qui joue le plus souvent numéro 8 est licencié au club depuis seulement deux ans et fait des ravages numéro 8 dans le dos.