Il ne reste plus que quelques journées de championnat et quelques duels de Coupes de d'Europe avant que cette saison 2022/2023 ne se termine. Alors au moment de pleinement débuter la dernière ligne droite de cet exercice, il est l'heure de faire un point sur les joueurs au gros CV qui n'ont toujours pas de club la saison prochaine. Petit tour d'horizon.

Les internationaux français encore disponibles

Ils sont plusieurs à avoir porté le maillot du XV de France et ne toujours pas avoir de club pour la saison prochaine. Du côté de Bayonne, Yann David (34 ans) ne devrait plus évoluer sous la tunique de l'Aviron à l'issue de cet exercice. Courtisé en Pro D2, l'ancien Toulousain ou Castrais n'a toujours pas signé de nouveau contrat. De même pour Noa Nakaitaci (32 ans), qui ne prolongera pas avec Lyon et cherche un nouveau point de chute.

Toujours au niveau de la ligne arrière, Vincent Rattez (31 ans) anime actuellement le marché. En fin de contrat à Montpellier, l'ancien joueur de La Rochelle intéresserait Lyon selon les dernières informations de Midi Olympique.

Vincent Rattez pourrait porter les couleurs de Lyon la saison prochaine. Icon Sport

Passons désormais au huit de devant, et surtout en troisième ligne. À Toulon, ils sont deux à voir leur engagement se terminer dans les prochaines semaines, sans avoir prolongé. On parle ici de Mathieu Bastareaud (34 ans) et Raphaël Lakafia (34 ans).

L'autre concerné est Wenceslas Lauret (34 ans). Le flanker pourrait être joker Coupe du monde au Racing 92, ou même prolonger d'une saison. Pour l'instant, rien n'est fait.

Les autres internationaux sur le marché

Il n'y a pas que du côté des Français que les beaux noms apparaissent dans la liste des joueurs encore disponibles.

Et au poste de demi d'ouverture, il y a le choix ! Pour commencer, Nicolas Sanchez (34 ans) ne devrait pas être conservé par le Stade français lors de la prochaine saison. Celui qui est parti en cours d'année à Brive évoluera sous de nouvelles couleurs l'an prochain. Toujours au niveau des numéros 10, le All Black Lima Sopoaga (32 ans) n'a pas prolongé avec Lyon, de même pour le Fidjien Ben Volavola (32 ans) au Racing 92. Un des compatriotes de Volavola est dans la même situation, à savoir Leone Nakarawa (35 ans), qui s'était engagé pour un an lors de la dernière intersaison à Castres.

Lima Sopoaga ne s'est jamais imposé dans le quinze de départ lyonnais en deux saisons. Icon Sport

À Toulouse, ils sont quatre à avoir goûté aux joutes internationales et à ne toujours pas avoir prolongé leur engagement avec les Rouge et Noir. La liste est belle et composée de : Rynhardt Elstadt (33 ans), Tim Nanaï-Wiliiams (33 ans), Juan Cruz Mallia (26 ans) et Santiago Chocobares (24 ans).

Ils cherchent à se relancer

Il l'a officialisé il y a quelques jours, Samuel Ezeala (23 ans) ne portera plus les couleurs de Clermont la saison prochaine. Le joueur d'origine espagnole est à la recherche d'un nouveau défi et intéresse quelques clubs de Top 14.

Deux autres ailiers devraient porter de nouvelles couleurs lors de l'exercice 2023/2024 : Louis Dupichot (27 ans) et Ben Lam (31 ans). Ces deux hommes n'ont pas prolongé leur contrat avec le Racing et Montpellier et sont sur le départ, de même pour Théo Dachary (26 ans), qui a peu joué au Stade français cette année. Aux dernières nouvelles, le CO verrait d'un bon oeil l'arrivée de Lam.

Ben Lam serait sur les tablettes du Castres olympique en vue de la saison prochaine. Icon Sport

Eux n'ont pas forcément besoin de se relancer mais à Lyon, Patrick Sobela (30 ans) et Tavite Veredamu (33 ans) vont découvrir d'autres cieux. Annoncé du côté de l'UBB, la destination du troisième ligne n'est pas encore connue.