Malgré les deux semaines de repos dont viennent de profiter les Bordelais, l'affrontement face à La Rochelle lors de la dernière journée de Top 14 a laissé des traces. De nombreux joueurs, dont des cadres, ont été absents à l'entraînement en début de semaine et devraient ne pas jouer face au Racing 92.

La lourde défaite face à La Rochelle aura laissé des traces autant mentalement que physiquement pour l'UBB. Balayés de trente points devant un Matmut-Atlantique pourtant plein à craquer, les Girondins ont pris un coup sur la tête dans la course à la phase finale et, s'ils sont encore cinquièmes au classement, ont vu leurs concurrents revenir sur leurs talons. "La suite nous dira si c'était un accident ou si nous avons vu les limites de l'UBB, affirmait le co-entraîneur des Bordelo-Bèglais, Julien Laïrle. Maintenant, reste à savoir ce qu'on va décider de faire de cette fin de saison : soit on lâche et la fin de championnat sera longue, soit on pense qu'il reste cinq matchs et qu'on peut encore se qualifier..."

Le capitaine de l'UBB ne cachait pas sa déception après la lourde défaite à domicile face à La Rochelle (6-36), évoquant même un sentiment d'abandon en fin de rencontre.https://t.co/bAHgyQnqym — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 26, 2023

Après cette fessée retentissante, les Bordeaux&Blanc ont alors eu deux semaines de repos, "grâce" à leur élimination dès la phase de poules de Champions Cup, et ont pu faire un focus sur le déplacement à Lens, où ils affronteront le Racing 92. Un match qui sera décisif en bien des points, puisqu'il peut autant enfoncer l'UBB dans le doute, que rassurer complètement le club de Laurent Marti. Mais quelques jours avant d'affronter les Ciel et Blanc et malgré les deux semaines de récupération, l'effectif bordelo-bèglais est quelque peu décimé. Il faut dire que l'affrontement très physique face à La Rochelle a aussi fait mal au corps.

Des absents à la pelle

Les deux piliers droits de l'UBB présents sur la feuille de match le 25 mars dernier sont par exemple blessés. Vadim Cobilas a été victime d'une commotion et Sipili Falatea s'est fait mal au coude. Les deux joueurs n'ont pas pris part aux entraînements du début de semaine et devraient manquer le déplacement à Bollaert. Heureusement pour les Bordelais, Ben Tameifuna est de retour de suspension, alors que Christopher Vaotoa pourrait intégrer la feuille de match. Sans oublier que Lekso Kaulashvili peut évoluer des deux côtés de la première ligne.

Toujours dans la cage, les supporters girondins retrouveront peut-être le sourire en s'appercevant que Kane Douglas, absent depuis le mois de décembre, a repris l'entraînement. Mais ce retour coïncide aussi avec les absences de Jandre Marais et Thomas Jolmès, préservés mardi. Les deux grands colosses ne sont pas les seuls, puisque Romain Buros et Tani Vili n'ont pas non-plus pris part aux séances collectives en début de semaine. Si on ajoute à cela les blessures d'Antoine Miquel (cervicales, fin de saison), Bastien Vergnes-Taillefer (cervicales, absent plusieurs semaines), Matthieu Jalibert (cheville, pourrait reprendre en fin de championnat) et Madosh Tambwe (séance écourtée mardi), l'infirmerie bordelaise commence à inquiéter.

Antoine Miquel (UBB) s'est blessé face à La Rochelle Icon Sport - Icon Sport

À noter d'ailleurs, qu'on retrouve encore dans cette dernière la présence de Guido Petti, qui n'a pas joué le moindre match cette saison après sa blessure (et une rechute) au genou. Il est possible qu'on ne voie carrément pas l'international Argentin sous le maillot bordelais cette saison. C'est donc certainement avec une équipe aménagée que les Girondins défieront le Racing 92.