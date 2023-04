Lors d’une conférence de presse tenue à Armandie ce jeudi, le président du SUA, Jean-François Fonteneau a fait plusieurs annonces importantes. Tant au niveau de l’effectif que sur l’avenir de son club.







Le président suaviste n’a pas traîné. Il s’était engagé à communiquer au début du mois d’avril, c’est chose faite. Et l’homme fort du Sporting est directement entré dans le vif du sujet : "Nous étions en négociations avec des investisseurs que vous connaissez tous. Il se trouve que la situation à Biarritz est enlisée. Eux cherchent à vendre, mais ils n’ont reçu aucune proposition ferme et définitive. Donc nous passons à autre chose".

Pour autant, Jean-François Fonteneau n’a pas fermé la porte si la situation venait à évoluer dans les prochains mois du côté du Biarritz Olympique. "La saga biarrote s’arrête là et je pense que si les négociations reprennent un jour, je ferai les choses différemment. Aujourd’hui, il se trouve que de leur côté la situation ne bougera pas. Si cela évolue, tant mieux, pourquoi pas rediscuter. Mais on a ouvert tout un tas d’autres pistes."

Bigard rejoint le LOU

La situation à Agen n’est pas forcément inquiétante. Mais elle reste préoccupante et il faut trouver des solutions pour accompagner le président dans l’aventure. Au moins financièrement. « Nous avons des pistes. Nous discutons pour trouver de nouveaux partenaires. » Fonteneau a même évoqué des discussions avec la banque d’affaires Rotschild. Ces partenaires sont d’autant plus importants que le président a annoncé le départ de Bigard, sponsor historique du club, qui va rejoindre le LOU Rugby.

Des arrêts dans l’effectif ?

Après avoir informé mardi son effectif que les négociations n’allaient pas aboutir, le patron du SUA a dorénavant décidé de fixer le prochain cap.

En ce sens, il a premièrement annoncé la prolongation de Thomas Vincent pour 2 ans. Tous les joueurs, hormis Baptiste Lafond et Danré Gerber, sont prolongés en vue de la saison prochaine. "Nous recherchons également un 13 de haut niveau et avec de l’expérience. Sur les ailes nous recherchons un profil facteur X même si nous allons prendre en considération nos jeunes qui montent."

Enfin, un pilier droit devrait être recherché. Jeff Fonteneau a notamment indiqué la situation préoccupante de Malik Hamadache, sérieusement touché aux cervicales et avec qui le club ne voudra prendre aucun risque. Une retraite sportive pourrait être envisagée.

Enfin, il reprend, avec Bernard Goutta, la recherche de la perle rare pour prendre en charge les trois-quarts. Julien Dupuy est notamment une piste étudiée par le staff. Il a été reçu du côté d’Armandie. "Nous voulons structurer notre touche. Nous irons chercher un entraîneur dans ce secteur" promet-il, assurant au passage qu’il ne s’agira pas de Camille Gérondeau.

Bref, tout est rentré dans l’ordre à Agen et finalement, rien n’a changé. Place à la course aux phases finales pour les joueurs. Et à la course aux nouveaux investisseurs pour « Jeff » et son équipe dirigeante.