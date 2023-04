Ce mercredi après-midi, la commission discipline a décidé d'annuler le carton rouge attribué à Zach Mercer lors du match face à Exeter. Philippe Saint-André, manager de Montpellier, réagit à cette décision sans cacher sa frustration.

C'est lors du huitième de finale opposant Montpellier à Exeter que Zach Mercer a reçu un carton rouge pour un "plaquage dangereux". Andrew Brace, l'arbitre de la rencontre, décidait de laisser le MHR à 14 contre 15 dès la 50e minute de jeu dans un match fou qui se terminait aux prolongations et à l'issue desquelles l'aventure européenne des Montpelliérains prenait fin. Après visionnage des images, la commission de discipline indépendante décidait d'annuler le carton rouge du troisième ligne anglais. Une décision qui permet donc à Zach Mercer d'éviter une suspension mais qui reste irréversible quant à la physionomie du match. "J'étais présent à la commission de discipline (ce mercredi NDRL) qui a duré 1h30. Cette décision confirme la sensation que j'avais à la fin du match mais c'est beaucoup de frustration. On n'aurait jamais dû jouer à 14 dans ce match. En plus des trois essais refusés ça fait beaucoup. Comme je l'ai déjà dit, l'arbitre a toujours raison même quand il a tort mais sur ce match, il a eu souvent tort.", assure Philippe Saint-André.

Andrew Brace arbitrera La Rochelle - Saracens...

Avant de conclure ses propos, le manager montpelliérain rappel qu'Andrew Brace sera également l'arbitre du quart de finale opposant le Stade rochelais aux Saracens ce dimanche : "J'espère que l'arbitrage ne sera pas aussi prépondérant dans le résultat du match comme ça a été le cas pour nous". En désaccord avec de nombreuses décisions arbitrales ce week-end, Phillippe Saint-André a fait remonter pas moins de 18 situations jugées litigieuses lors d'Exeter-Montpellier. Un rapport qui a été pris en considération par l'instance organisatrice : "J'ai déjà reçu une réponse mais je souhaite prendre le temps de l'étudier", explique le manager.