Hong Kong : France 7 passe proche de l'exploit en demie face à la Nouvelle-Zélande

Les Bleus sont passés près d'un exploit en demi-finale, mais ont fini par s'incliner face à la Nouvelle-Zélande (7-12). Ils tenteront d'accrocher la troisième place à 13h10 contre le perdant de l'autre demie Fidji - Grande-Bretagne.

Les Néo-Zélandais avaient ouvert le score par le biais de Lewis Ormond dès la 2e minute. Par la suite, les Bleus n'ont pas lâché le ballon, insistant d'un côté et de l'autre et usant la solide défense néo-zélandaise. Il faudra un bon départ de Stephen Parez Edo dans l'axe pour permettre à Varian Pasquet de de marquer. À la pause, ils sont en tête grâce à la transformation.

Après la pause, Ngahori McGarvey-Black concrétisait rapidement le temps fort des siens. À moins de deux minutes du terme, Jordan Sepho grattait un ballon précieux mais la touche suivante n'était pas assurée. Un pressing acharné des Français était nécessaire pour provoquer un en-avant adverse. Et la balle de match, à dix secondes de la fin, était perdue à cause d'une bonne poussée en mêlée et d'une bonne défense des Néo-Zélandais. Ceux-ci poursuivent leur série de victoires face à la France, qui s'élève à 8.