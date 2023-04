France 7 à Hong Kong : les Bleues en quarts face à la Grande Bretagne, les hommes en bonne posture

Le tournoi de Hong Kong bat son plein et les équipes de France aussi puisque les femmes ont remporté leurs trois matchs de poule et les hommes leurs deux premiers.

C'est l'un des tournois les plus emblématiques du circuit mondial et il a lieu ce week-end. Hong Kong reçoit les meilleures nations de rugby à VII et pour la première fois en 46 ans d'histoire, un tournoi féminin a lieu. Les Bleues, troisièmes au classement mondial, ont pris la mesure de l'événement avec trois victoires en poule. Après le Japon et l'Espagne aisément, France VII a disposé plus difficilement des États-Unis (12-15), grâce à deux essais d'Okemba et un de Jason. Les partenaires de Séraphine Okemba, élue meilleure joueuse de ce dernier match, vont retrouver en quarts de finale la Grande Bretagne.

Les hommes aussi ont rendez-vous avec leurs adversaires d'outre-Manche puisque c'est leur dernier match de poule. Il a lieu à 12h13. Jusque-là les Bleus ont assuré leur entrée en lice avec des victoires contre Hong Kong (21-14) et l'Uruguay (17-14).