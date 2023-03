De retour dans le groupe France après avoir manqué la Coupe du monde, Caroline Boujard (47 sélections) a pris un carton jaune en Italie mais a surtout marqué un essai dans le succès des Bleus (22-12). Après une passe difficile, l'ailière a digéré cette déception et espère porter encore longtemps le maillot tricolore.

Comment avez-vous vécu ce retour en sélection après ne pas avoir été sélectionnée pour la Coupe du monde à l'automne dernier ?

Cela a été une période compliquée pour moi. C'est normal, quand on est compétitrice, on veut jouer et l'on veut porter ce maillot. Ce retour n'a pas été une surprise car je me suis remise au travail et je me suis remise dans le rugby après une période de creux car il fallait que je sorte toute cette frustration ! Cela me fait très plaisir d'être de retour dans ce groupe et de retrouver du plaisir sur le terrain.

Est-ce que vous avez pensé ne plus être jamais rappelée avec l'Equipe de France ? Ou arrêter de vous-même les Bleues ?

Une fraction de seconde, oui, à l'annonce de ma non-sélection pour la Coupe du monde. Mais on revient vite sur sa décision. Je suis très vite revenue sur les terrains, j'ai très vite repris du plaisir donc on verra jusqu'à quand je pourrais pousser. Mais pour l'instant ça va !

Comment fait-on pour garder le moral dans ce genre de situations ?

On retourne à l'entraînement, on prend du plaisir avec les copines et on essaye de garder du positif de la situation. On a beaucoup travaillé pendant cinq ans pour y être et, malheureusement, je n'y étais pas. Ce sont des chois faits par des personnes et c'est comme ça. Il faut accepter et cela me construit pour le futur de ma carrière.

Quelle a été votre réaction lorsque vous avez marqué ?

Sur l'essai, j'ai crié de rage mais surtout de bonheur parce que c'était un match qui était beaucoup sur les avants et cela faisait au moins 25 minutes que l'on campait dans leur camp. C'était juste la récompense du travail que toutes les filles ont fait. Donc c'était un cri de joie et de soulagement pour l'équipe.

Les trois-quarts, vous découvrez un nouvel entraîneur, Sylvain Mirande. Comment cela se passe-t-il avec lui ?

Cela se passe super bien ! Il est vraiment calé dans ce domaine-là donc il nous propose des choses qui nous correspondent à nous et au rugby féminin. On a hâte de pouvoir mettre en œuvre sur le prochain match ce que l'on bosse à l'entraînement avec lui, chose que l'on n'a pas trop pu faire sur le dernier match.

Autre découverte pour vous, Carla Arbez qui est devenue la titulaire à l'ouverture. Avez-vous trouvé vos repères ?

Cela se passe bien. C'est une très bonne joueuse et l'on a des facilités à se trouver avec elle.