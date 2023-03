Dans un match âpre avec des conditions climatiques peu favorables au jeu en fin de rencontre, les arrières des Bleues n'ont pas pu se mettre en valeur lors de la victoire en Italie (22-12). En Irlande (ce samedi, 16h15), elles voudront montrer leur nouveau visage, avec plusieurs changements depuis la Coupe du monde 2022.

"La météo à la fin du match a compliqué les grandes envolées. Les trois-quarts, on s'est regardées dans le blanc des yeux pendant vingt minutes." Gabrielle Vernier, comme Caroline Boujard, rigolent désormais de cette fin de match en Italie - victoire 22-12 pour le premier match du Tournoi. Sur le moment, elles n'ont pourtant peu apprécié que la pluie se soit rajoutée au vent dans le stade XXV Aprile de Parme. Malgré trois essais qui ont été inscrits par des arrières, via Gabrielle Vernier, Carla Arbez et Caroline Boujard, les Bleues ont proposé peu d'envolées. "Au début, les conditions de jeu étaient bonnes, on ne va pas se cacher derrière ça pour expliquer notre entame brouillonne, concède Gabrielle Vernier. Heureusement que les avants ont fait un bon match. Tout ce que l'on a un peu raté en Italie, il y a des choses qui peuvent se régler facilement." En Irlande, l'objectif de la France sera de prendre cinq points, "marquer les autres équipes" mais surtout de "mettre en place le projet que l'on travaille, apprendre à se connaître et créer des connexions entre nous", explique Gabrielle Vernier.

Après une première mitigée, la ligne d'arrières du XV de France voudra se reprendre en Irlande (ce samedi, 16h15). "Là, le but, cela sera d'être beaucoup plus précises sur tout ce que l'on tente de mettre en place sur le terrain. On a laissé la balle aux avants et on a eu trop de déchets sur ce match. Les trois-quarts, on a toute à cœur de monter le niveau lors de ce match en Irlande. Les avants on fait le travail lors du match dernier, maintenant à nous de montrer nos qualités, notre puissance et le feu dans les jambes que nous avons", continue la centre.

Du nouveau avec Sylvain Mirande et Carla Arbez

Depuis la Coupe du monde, à l'automne, il y a eu du changement derrière. Sylvain Mirande a pris en charge les trois-quarts. "Cela se passe super bien, s'enthousiasme Caroline Boujard. Il est vraiment calé dans ce domaine-là donc il nous propose des choses qui nous correspondent à nous et au rugby féminin. On a hâte de pouvoir mettre en œuvre sur le prochain match ce que l'on bosse à l'entraînement avec lui, chose que l'on n'a pas trop pu faire sur le dernier match."

Sylvain Mirande (à gauche) est en charge des trois-quarts des Bleues LiveMedia / Icon Sport - LiveMedia / Icon Sport

Dans l'animation du jeu, autre changement, à l'ouverture. Carla Arbez profite du retour de Caroline Drouin au rugby à sept pour se saisir du numéro dix. "Elle s'implique beaucoup dans le projet. Elle a 23 ans, elle a déjà connu l'équipe de France chez les jeunes, elle est titulaire à Bordeaux où elles font une grosse saison. Elle a montré qu'elle était au niveau pour son premier match. Ce n'est que le début d'une longue carrière internationale pour elle", prophétise Gabrielle Vernet. Cette dernière a joué avec une nouvelle partenaire au centre, Marine Ménager, plus habituée à jouer sur l'aile avec la France. Les automatismes nordistes ont vite ressurgi selon elle : "En Italie, ça s'est bien passé ! On s'entend bien, on a joué ensemble au Stade Villeneuvois. On se connaît très bien et nous avons deux profils qui se complètent bien. Moi je ne suis pas très vaillante, pas très costaud et elle a un profil de tanker, que l'on n’a pas envie de croiser sur le terrain. On a une bonne complicité dans le jeu." La pluie n'est pas prévue à Cork pour ce samedi. Les trois-quarts françaises vont pouvoir se lâcher !