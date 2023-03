Le Stade toulousain féminin prépare déjà la saison prochaine et vient d'annoncer l'arrivée de Laure Sansus et Céline Ferer au sein du staff. Les deux anciennes joueuses du XV de France intégreront donc l'encadrement sportif d'Olivier Marin à l'intersaison.

Elles ont toutes les deux raccroché les crampons la saison dernière mais l'histoire toulousaine de Laure Sansus et Céline Férer va se prolonger. Effectivement, les deux anciennes joueuses de la ville rose intégreront le staff du Stade toulousain féminin à l'intersaison. Elles prêteront main-forte à Olivier Marin pour entraîner leurs anciennes coéquipières. Les futures coachs remplaceront Rémy Fabre et Pascal Belaubre et prendront respectivement en charge le jeu des 3/4 et des avants. Une annonce importante pour le Stade toulousain féminin qui poursuit sa structuration et son développement.

Olivier Marin assure : "Le choix d’intégrer Laure et Céline au sein du staff s’est fait naturellement. Joueuses, elles possédaient des qualités rugby hors du commun mais se révélaient également comme des moteurs de l’équipe. Laure a été élue meilleure demi de mêlée du Monde et meilleure joueuse des 6 Nations et Céline Ferer a participé à 2 Coupes du Monde et gagné un Tournoi de 6 Nations. Leurs noms parlent à toutes les filles et leurs voix seront écoutées. En plus de leur expérience du haut niveau, elles connaissent le club et le groupe déjà en place et apporteront une plus-value certaine."

Création du centre de perfectionnement

En plus d'intégrer le staff de l'équipe d'Elite 1, Laure Sansus aura la responsabilité du nouveau centre de perfectionnement. À partir du 3 avril 2023, dix joueuses du Stade toulousain féminin bénéficieront d'entraînements supplémentaires dans leur emploi du temps. Pour être éligible, deux conditions devront être respectées : être licencié au Stade toulousain et avoir été appelée avec le XV de France (stage ou feuille de match).

Voici les dix premières joueuses de ce nouveau centre de perfectionnement :

- Océane Bordes

- Pauline Bourdon

- Valeria Fedrighi

- Maëlle Filopon

- Gaëlle Hermet

- Maelia Lapoujade

- Fiona Lecat

- Léa Murie

- Zélie Reulet

- Maïlys Traoré

Laure Sansus explique : "Notre volonté est de nous calquer sur le rythme sportif du Centre de Formation masculin, afin de réaliser des séances vidéo, de technique individuelle ou de préparation physique régulières. Nous ne le prenons pas seulement en exemple par sa proximité, mais aussi pour sa réussite sportive et sa qualité de formation. À terme, l’objectif est d’encadrer nos joueuses à plus forts potentiels pour les guider vers le plus haut niveau, ce qui stabilisera le niveau de l’équipe première féminine et lui permettra d’atteindre ses objectifs, en gagnant en régularité. Je suis fière qu’un tel projet voit le jour et je tiens à remercier l’ensemble du club, tant dans sa partie associative que professionnelle, pour la confiance et les moyens déployés." Une belle avancée pour les féminines du Stade toulousain.