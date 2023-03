TOP 14 - Après la défaite à Castres (27-17), l'ailier de Toulouse Matthis Lebel a regretté l'inefficacité de son équipe, qui a largement dominé la première mi-temps sans marquer d'essai. Mais il a retenu cette envie de proposer du jeu.

Quel est votre sentiment après cette défaite ?

Il y a une première mi-temps inachevée. On produit un rugby qui nous plaît, pour lequel on travaille. On arrive à se faire des passes, jouer des duels, jouer debout. On retrouve ce qu'on travaille la semaine mais on n'arrive pas à marquer. On sait qu’ici les mecs ne lâchent rien. C’est leur ADN. On n’a pas réussi à parer à ça en première mi-temps où on ne score pas. On fait des fautes, ils ont un grand buteur et ils prennent des points. En deuxième mi-temps, je fais une merde et c’est un essai à zéro passe. Après, le score est trop lourd pour revenir même si dans les dix dernières minutes, on a essayé de revenir mais c'était déjà plié.

Est-ce que vous avez l'impression de leur avoir donné le match ?

Je ne sais pas, ils sont allés se le chercher, ils ont marqué un essai magnifique en contre. On savait à quoi s'attendre. On savait que si on faisait des fautes dans notre camp, cela serait trois points, que si on ne scorait pas, eux n'allaient rien lâcher. On ne leur a jamais mis la tête sous l'eau. Leur public les a galvanisés : dès que tu arrives proche de leur ligne d'en-but, il les transcende encore plus. On ne leur a pas donné cette victoire car ils ont fait du Castres Olympique, ce que l'on redoute tous en venant ici. Ils ont mis beaucoup de courage et d'abnégation. On peut se mordre les doigts de ne pas avoir tué le match en première mi-temps.

Castres a besoin de points alors que vous vous avez de la marge, est-ce que ça a joué dans les têtes ?

Peut-être pour eux, mais nous nous sommes venus avec une équipe pour faire un résultat. On ne va pas dire que l'on avait une équipe remaniée où je ne sais pas quoi. À un moment, on était dans les clous mais au final on repart avec zéro point.

Vous marquez un essai au retour des vestiaires puis vous prenez un essai dans la foulée. Cela vous casse-t-il le moral ?

Celui-là, il fait mal, d’autant plus que c'est une erreur individuelle de ma part. J'ai fait une passe impossible. Castres se nourrit de ces essais à zéro passe. Quand on marque notre deuxième essai, c'est trop tard. Mais il faut retenir cette envie de jouer et je pense que l'on a pris du plaisir en première mi-temps.

On a le sentiment que vous voulez quand même retenir certains enseignements de cette rencontre...

Ce match compte comme un doublon avec certains joueurs qui sont en vacances. On a travaillé dur rugbystiquement et physiquement pendant le Tournoi. Le contenu n'est pas a jeté mais il faudra rajouter certaines choses pour réussir à scorer et à tuer le match d'entrée. À part une période de flottement en fin de première mi-temps et en début de seconde, je pense que l'on fait un match où l'on essaye de proposer quelque chose. Tout n'est pas à jeter !

En première mi-temps c'était presque du hourra rugby...

C'était le rugby que nous avons envie de faire avec ce jeu de mouvement et de passes. Ce qui nous a manqué c'est de contrer l'efficacité de Castres dans le sens où ils ont toujours un mec qui revient, qui va mettre les mains. On récupère une pénalité, on la joue vite et on se marche dessus... Si on gomme cette inefficacité, la première mi-temps tourne à notre avantage et ce n'est pas le même match. On a souvent tenté la dernière passe impossible, mais c'est notre jeu. Si elle passe, tout le monde dit que c'est merveilleux, on aurait été encensés. Aujourd'hui, elle n'est pas passée. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout jeter, il faut être plus réaliste.

Êtes-vous prêt à basculer sur la Coupe d'Europe avec cette rencontre contre les Bulls ?

Cela va être une des premières fois où le groupe sera presque au grand complet. Il va y avoir une semaine intéressante pour préparer cette rencontre. On veut faire la plus belle campagne possible. Cela sera une affiche inédite avec une rencontre que beaucoup attendent car on va jouer une équipe que l'on connaît peu. Il y a un facteur d'inconnu sur ce qu'ils vont nous proposer et sur comment ils s'adapteront à nous. Cela sera une très belle rencontre.