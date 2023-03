Melvyn Jaminet est dans le creux de la vague. Déclassé en équipe de France, auteur de prestations en deçà des espérances sous le maillot toulousain, l'arrière international est revenu au micro de Canal + sur ce passage compliqué.

L'arrière international connaît une période de moins bien et le reconnaît. Après la défaite du Stade toulousain sur la pelouse de Pierre-Fabre face à Castres (27-17), Melvyn Jaminet a fait le point sur sa forme actuelle au micro de Canal +. Et l'ancien joueur de Perpignan n'est pas tendre avec lui-même : "Il faut que je me remette en question et que je ne lâche pas mentalement".

Déclassé en équipe de France, derrière Thomas Ramos dans la hiérarchie des arrières, celui qui avait été qualifié d'ovni par Fabien Galthié doit réussir à retrouver son meilleur niveau : "Le très haut niveau, il faut savoir se remettre en question et prouver que j'ai encore ma place en donnant le meilleur de moi-même. Quand on est sportif il faut aussi savoir se mettre en difficulté pour progresser".

"La concurrence entre Thomas et moi est très bonne"

Pour autant, le Stadiste trouve aussi du positif sur cette concurrence entre lui et Thomas Ramos. Conscient des progrès à effectuer, il estime qu'être au près de l'arrière de l'équipe de France à l'heure actuelle est une aubaine : "Ici la concurrence est très bonne entre Thomas et moi, on arrive à parler stratégie tous les deux. C'est une bonne compétition et à la fin, ce ne sera que du positif pour nous deux".

Melvyn Jaminet est sorti sur blessure en fin de rencontre face à Castres. Touché au poignet et aux côtes, il devrait rapidement retrouver les terrains.