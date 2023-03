TOP 14 - La 21ème journée de Top 14 met à l'honneur les derbys avec notamment deux affiches, Bordeaux-La Rochelle et Bayonne-Pau, délocalisées pour l'événement. En baisser de rideau, le Stade français reçoit un Racing revanchard après l'humiliation du match aller.

Castres - Toulouse

Le stade Pierre-Fabre doit rester une forteresse imprenable en fin de saison si les Castrais ne veulent pas se faire peur dans la lutte pour le maintien. Face à un Toulouse qui devrait se présenter dans le Tarn sans ses internationaux, le CO est dans l'obligation de faire le plein de points. Mais attention, même diminué, le Stade toulousain a su prouver son talent pendant les doublons.

Notre pronostic : Victoire de Castres

Bayonne - Pau

C'est un grand moment de la saison pour l'Aviron bayonnais. À Anoeta, les partenaires de Camille Lopez ont l'occasion de faire un petit écart dans la course pour le top 6, alors que ses plus proches poursuivants se déplacent. Face au voisin béarnais, les Basques peuvent conserver leur invincibilité en domicile. La Section, elle, va tenter de sortir de la zone rouge.

Notre pronostic : Victoire de Bayonne

Clermont - Brive

Les hommes de Christophe Urios doivent rebondir. Lourdement défait par Montpellier avant la trêve, Clermont aura à cœur de s'imposer pour ambitionner d'une place dans les huit premiers et se qualifier pour la Champions Cup l'an prochain, alors que les phases finales semblent inaccessibles. Pour les Corréziens en face, ce derby ressemble déjà à un match crucial pour ne pas être largué en bas de classement.

Notre pronostic : Victoire de Clermont

Lyon - Toulon

Ce match est déjà un tournant pour la saison des deux clubs. Si le Lou a l'occasion de s'affirmer comme un candidat au top 6, et pourquoi pas au top 2, Toulon est dans une bonne série et espère encore participer aux phases finales. Lyon, devant son public, devrait avoir un léger avantage face à son ancien entraîneur.

Notre pronostic : Victoire de Lyon

Perpignan - Montpellier

Une rencontre décisive pour les deux équipes et une partie bouillante qui s'annonce. Alors que l'Usap a le vent en poupe, avec quatre victoires sur les cinq derniers matchs, elle doit poursuivre sur sa bonne dynamique pour prendre de l'avance, avant une fin de saison qui s'annonce compliquée. Mais en face, le champion de France en titre voudra se reprendre, alors qu'il n'a remporté qu'un seul de ses sept derniers matchs.

Notre pronostic : Victoire de Perpignan

Bordeaux - La Rochelle

Bordeaux a vu les choses en grand pour la réception du rival rochelais. Avec la délocalisation au Matmut Atlantique, les partenaires de Maxime Lucu voudront marquer au fer rouge leurs adversaires et faire un grand pas vers la qualification. En face, les Jaune et noir, qui restent sur trois victoires consécutives, voudront faire perdurer leur belle série. Surtout, ils ont une revanche à prendre après la défaite du match aller et entendent bien gâcher la fête des locaux.

Notre pronostic : Victoire de La Rochelle

Stade français - Racing

Faire oublier la débâcle du match aller, voici la mission du Racing pour ce week-end. Humiliés à La Paris La Défense Arena en décembre, les partenaires de Finn Russell doivent montrer un tout autre visage, sous peine d'être décroché pour la sixième place. Mais à Jean Bouin, les Roses semblent supérieurs et auront envie de se reprendre alors qu'ils ont perdu trois de leurs cinq derniers matchs.

Notre pronostic : Victoire du Stade français