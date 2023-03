Samedi sera un grand jour pour Jérémy Fernandez, le demi de mêlée du CO, qui devrait faire son retour à l’occasion du derby contre Toulouse. Le jeune tarnais a semble-t-il gagné sa course contre la montre et le voilà prêt au combat, six mois jour pour jour après sa grave blessure à un genou.

Jérémy Fernandez sera sur la feuille de match, samedi, à l’occasion du derby entre Castres et le Stade toulousain. Il aura mis six mois, presque jour pour jour, à renvoyer la date du 24 septembre 2022 au rang des mauvais souvenirs. Ce jour-là, à l’occasion du match contre à domicile contre Brive, le demi de mêlée du CO se donnait une grave entorse du genou gauche. Dès lors, le jeune (26 ans) "local de l’étape" formé à Mazamet et poli à l’Aviron castrais puis à l’école de rugby du CO, s’est fixé pour objectif de reprendre à l’occasion de ce derby contre le Stade toulousain. Un pari qu’il est en passe de réussir. "Honnêtement, c'est vrai que je ne pouvais pas espérer mieux que de reprendre pour ce match, glissait le demi de mêlée. Ça tombait bien dans mes petits papiers, car j'avais tout préparé à l'avance. Quand je me suis blessé, j'ai regardé les dates qui pouvaient correspondre à une éventuelle reprise et ce match est tombé comme une évidence. Reprendre par un derby à la maison, c'est le top. S'il y a du soleil et la victoire samedi, je ne pourrais pas rêver mieux."

On sait l’importance que revêt ce match contre Toulouse dans le coeur des passionnés de rugby du "81". Jérémy, comme tous les Tarnais, se plaît à affronter le meilleur ennemi toulousain : "C'est un match qui représente beaucoup pour moi. C'est le genre de rencontres où tu ne joues pas que pour le club et tes coéquipiers, mais aussi pour tous les supporters, ta famille et énormément de personnes concernées. Tout le monde se bat pour ces matchs, c'est super important. Les Toulousains aussi se battent de leur côté pour les mêmes raisons, mais nous, à Castres, nous avons un supplément d'âme qu'on démontre chaque année. On se bat de la 1re à la 80e minute, peu importe les circonstances. C'est un régal de revenir sur un match comme ça, car je sais que mes collègues vont tout donner et moi aussi. Il y aura beaucoup de monde derrière nous et je suis très heureux de faire mon retour sur une telle rencontre. Franchement, c'est un retour rêvé."

La plus grave blessure de sa carrière

Le jeune homme a dû apprendre à gérer cette blessure, la "plus grave de sa carrière" à cette heure, selon son propre aveu : "Il fallait vite digérer, mais les premiers mois, j'ai douté et je me suis posé beaucoup de questions : "Est-ce que tout va bien se passer, vais-je avoir du retard, vais-je rejouer et retrouver mon niveau ou être à la rue physiquement ? "... Il y a plein de choses qui entrent en compte. Mais au final, tout s'est bien passé, et j'ai pu tenir mon objectif. J’ai été bien aidé par mes coéquipiers qui m'ont très bien réintégré, tout comme le staff, que ce soit les kinés, les préparateurs physiques ou les coachs, donc j'ai très vite évacué toute cette frustration et ce stress."

De quoi nourrir de l’appréhension au moment de retrouver le terrain ? Pas vraiment … "Mes coéquipiers m’ont déjà testé (rires). Je ne suis pas inquiet, car je n'ai jamais été un grand stressé avant les matchs. J'ai bien bossé avec les kinés et les préparateurs physiques. On a mis mon genou à l’épreuve. Il tient jusque-là, donc je ne vois pas pourquoi il lâcherait en match. Moi, je sais que je suis prêt, je n'ai pas de doutes là-dessus et je me suis préparé pour ça. Si je me sentais pas à 100%, je n'aurais pas postulé. Mon objectif n'est pas de reprendre, coûte que coûte, sur un derby pour me refaire mal. J'ai envie de jouer et de ne plus me blesser, ou le plus tard possible."

Pour parachever ce "retour rêvé", reste à Jérémy Fernandez de guider les siens vers la victoire, samedi...