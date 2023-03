6 NATIONS FEMININ - Le nouveau staff du XV de France féminin formé par le duo David Ortiz/Gaelle Mignot a tranché. C'est Audrey Forlani qui sera capitaine des Bleues pour le Tournoi des 6 Nations 2023 qui débutera le 26 mars prochain.

Le XV de France féminin est en pleine reconstruction. Au lendemain d'une Coupe du monde en Nouvelle-Zélande marquée par les nombreux désaccords entre le staff et les joueuses, l'heure est au changement. À commencer par la capitaine des Bleues. Pour le Tournoi des 6 Nations qui débutera à la fin du mois de mars le duo David Ortiz/Gaelle Mignot qui a remplacé l'ancien sélectionneur, Thomas Darracq, a décidé de nommé une nouvelle capitaine. Un geste qui symbolise bien la refonte totale de ce XV de France féminin. C'est donc Audrey Forlani (31 ans, 57 sélections) qui prendra le relais de Gaelle Hermet. La deuxième ligne de Blagnac évolue depuis de nombreuses années avec les Bleues et apparaissait donc comme un choix logique pour le staff et pourtant...

Une nouvelle capitaine absente lors de la Coupe du monde

Si Audrey Forlani est aujourd'hui nommée capitaine on ne peut pas dire qu'elle ait toujours fait l'unanimité, en tout cas ce n'était pas le cas à l'heure où Thomas Darracq était à la tête des féminines. Celle qui avait fait tous les rassemblements pour préparer cette Coupe du monde en Nouvelle-Zélande n'avait (à la surprise générale) même pas pris l'avion pour rejoindre le pays du long nuage blanc. En équipe de France depuis 2011, son expérience a très probablement fait la différence pour sa nomination en tant que capitaine. Audrey Forlani pourra également compter sur la présence d'autres joueuses cadres comme Gaelle Hermet ou encore Agathe Sochat.