TOP 14 - Ce samedi après-midi, dans un match comptant pour la vingtième journée du Top 14, l’USAP a pris le meilleur sur l’Aviron bayonnais, 34-27. Portés par un public de feu et une envie de jouer remarquable, les Catalans ont réalisé une première mi-temps de qualité puisqu’ils menaient 28-13 à la pause. Perpignan s’est ensuite fait peur, puisque Bayonne est revenu fort à la reprise et a rattrapé son retard, mais les partenaires de Jéronimo De La Fuente ont tenu bon.

En forme ces dernières semaines, puisqu’elle a tour à tour battu le Stade français Paris, Brive et la Section Paloise, l’USAP a réalisé une nouvelle prestation de qualité cet après-midi face à l’Aviron bayonnais. Dans un match important pour la course au maintien en Top 14, les Catalans se sont imposés à Aimé Giral, 34-27. Ce résultat positif permet aux joueurs de Patrick Arlettaz de doubler Pau dans la bataille du bas de tableau.

Dans un stade plein à craquer et sous un doux soleil hivernal, les Catalans ont réalisé une entame idéale. Agressifs d’entrée, ils ont mis la main sur le ballon dès le début du match et grâce à un jeu au pied de qualité, sont directement allés jouer dans le camp adverse. Sur un des premiers lancements offensifs des trois-quarts de l’USAP, Yann David s’est mis à la faute en plaquant haut Alistair Crossdale (7e) et l’ancien joueur du Castres olympique a dû laisser ses partenaires à quatorze pendant dix minutes.

Quatre essais pour l’USAP à la pause

Perpignan en a directement profité puisqu’au lieu de prendre les points (McIntyre avait manqué sa première tentative un peu plus tôt), les locaux sont allés en touche et après un superbe ballon porté, Seilala Lam a inscrit le premier essai de la partie (7-0, 8e). Dans un début de match très rythmé, Perpignan a su profiter de la maladresse basque en touche (deux ballons perdus) pour rapidement doubler la mise puisque dix minutes plus tard, Alistair Crossdale a récupéré une superbe passe au pied de son ouvreur, Jake McIntyre, et son équipe a fait un premier break au score (14-3, 19e).

En difficulté en touche, mais plutôt dominateur en mêlée fermée, l’Aviron bayonnais a réagi à la moitié de ce premier acte. Sur une action bien construite, Yohan Orabé a trouvé une brèche, Sireli Maqala est arrivé au soutien et Eneriko Bulirarua a plongé en coin (14-10, 23e). Sur l’action suivante, Lucas Dubois, à la réception d’un jeu au pied à suivre qu’il avait lui-même tapé, a redonné un matelas confortable aux siens (21-10, 25e). Autour de la demi-heure de jeu, Perpignan s’est à nouveau trouvé sous pression près de son en-but, mais le mur catalan n’a pas craqué (33e) et dans la foulée, au bout d’une action interminable, Kelian Galletier a offert un bonus offensif potentiel aux siens (28-13, 39e).

Buliruarua, étincelant offre l’essai à Orabé qui ramène l’Aviron dans le match

Comme en première période, l’USAP est sortie des vestiaires avec de très belles intentions et Afusipa Taumoepeau, bien servi par Brad Shields, a pensé inscrire le cinquième essai catalan (43e), mais la dernière passe a été jugée en-avant par Adrien Marbot. Un contre ruck d’Eneriko Buliruarua et une pénalité plus tard, Torsten Van Jaarsveld, derrière un ballon porté qui a progressé sur vingt mètres, a finalement ramené le club basque dans la partie (28-20, 47e). Et l’Aviron ne s’est pas arrêté là puisqu’après une pénaltouche non trouvée par Tristan Tedder (50e), les visiteurs ont enclenché une belle offensive où Camille Lopez a remis intérieur à Eneriko Buliruarua, puis le centre fidjien a mis Yohan Orabé sur orbite (28-27, 53e).

Dominée depuis le retour des vestiaires, l’USAP a ensuite fait le dos rond et il a fallu attendre le dernier quart d’heure pour voir Jake McIntyre marquer les premiers points de son équipe en seconde période (31-27, 68e). De son côté, Bayonne n’a pas bien maîtrisé sa fin de match, à l’image de deux passes au pied en touche de Camille Lopez (65e, 69e) ou d’un renvoi tapé directement hors des limites du terrain par l’ancien clermontois (72e). Portée par son public, l’USAP a fini fort et une ultime pénalité de Tristan Tedder dans le temps additionnel a finalement libéré Aimé Giral et enlevé le point de bonus défensif à l’Aviron bayonnais (34-27, 81e).