Arrivé l’été dernier, du côté de La Rochelle, Quentin Lespiaucq-Brettes a pris ses marques avec les Maritimes. Titulaires lors des quatre précédentes rencontres, le talonneur va retrouver le Hameau ce samedi avec un autre maillot sur les épaules. Celui qui a évolué durant sept saison avec la Section pelouse se livre.

Comment appréhendez-vous ces retrouvailles avec la Section paloise, avec laquelle vous avez évolué durant sept saisons ?

Il me tarde d’y être, tout simplement. J’ai hâte de retrouve ce stade avec un maillot différent sur les épaules.

Quelle est la première chose que vous avez envie de voir ?

C’est difficile à dire. Je sais que je vais revoir des visages familiers, que j’ai côtoyés pendant plusieurs années, et cela va me faire plaisir. Je ne suis pas très démonstratif de base donc je vais essayer de rester dans mon match et ne pas trop penser à ce qui se passera autour même si cela va être un bon moment à vivre.

Vous avez été titulaire lors des quatre derniers matchs du Stade rochelais, comment vous sentez-vous physiquement ?

Je me sens très bien. Je commence à réellement sentir les effets de la préparation physique. On nous dit souvent que les bienfaits de la pré-saison se font ressentir quelques mois plus tard, c’est le cas pour moi cette saison. Dernièrement, j’ai pas mal enchaîné les matchs donc je suis prends confiance. Je reprends plaisir à jouer au rugby, chose que je n’avais pas tout le temps réussi à faire lors du précédent exercice à Pau.

Comment jugez-vous votre intégration à La Rochelle ?

Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas compliqué à intégrer comme mec (rires). J'ai débarqué ici avec l’envie de reprendre un second souffle et de retrouver le goût de jouer au rugby. Je voulais assimiler le plus rapidement possible le projet de jeu rochelais et les combinaisons en touche pour être performant sur le pré.

Énormément de recrues ont rejoint le club l’été dernier, est-ce que ces nombreuses arrivées peuvent expliquer vos résultats mitigés en début d’exercice ?

C’est difficile à dire. Il y a un peu de tout, pas seulement les recrues. Ce qui est frustrant, c’est que lors de nos défaites à domicile, on s’est aperçus lors des séances vidéos que nous perdons sur des petits détails mais qui coûtent très cher au haut niveau. Lors du match aller face au Pau, notre jeu au sol avait été catastrophique. Ils ont fait ce qu’ils ont voulu dans les rucks. Mais c’est en aucun cas un problème de joueurs ou de motivation après le titre en Coupe d’Europe la saison dernière.

La défaite du match aller est encore dans tous les esprits ?

On est tout compétiteurs et au même titre que les défaites face à Lyon et l’UBB à domicile, on veut simplement laver l’affront. Ce que l’on veut, c’est de terminer dans les deux premières places et pour cela, il faut gagner partout et être serein à domicile.

Est-ce trop tôt dans votre esprit pour vous imaginer disputer les premières phases finales de votre carrière ?

Pour l’instant, sans faire de langue de bois, je ne m’emballe pas. Le championnat est tellement serré que le moindre faux pas peut être fatal. Je n’arrive pas à me projeter. Je suis venu à La Rochelle pour ça, disputer des phases finales et possiblement remporter un titre, mais il reste encore du chemin. Je ne veux pas me voir trop beau.

Vous avez découvert Ronan O’Gara cette saison, comment est-il dans la vie de tous les jours avec ses hommes ?

C’est vraiment l’entraîneur qui veut tirer le meilleur de tous ses joueurs. Il a connu le très haut niveau et il veut vraiment transmettre ça. Il veut voir grandir son groupes sous ses yeux. Même si je discute moins avec lui qu’un trois-quart ou un demi d’ouverture, c’est toujours un plaisir d’échanger avec Ronan.