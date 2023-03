TOP 14 - Ce week-end se jouera la 20ème journée du championnat de France du Top 14. Montpellier accueille Clermont, Castres reçoit le LOU de Xavier Garbajosa. Samedi soir, le Stade français se déplace sur la pelouse de Mayol. En clôture de cette journée c'est Toulouse qui se rend sur le terrain du Racing 92. Les matchs, le choc la stat'... Retrouvez tout ce qu'il faut savoir de la 20ème journée de Top 14.

Les Matchs :

Samedi 4 mars : Montpellier - Clermont à 15h00

Samedi 4 mars : Brive - Bordeaux à 17h00

Samedi 4 mars : Castres - Lyon à 17h00

Samedi 4 mars : Pau - La Rochelle à 17h00

Samedi 4 mars : Perpignan - Bayonne à 17h00

Samedi 4 mars : Toulon - Stade français à 21h05

Dimanche 5 mars : Racing 92 - Toulouse à 21h05

Les Arbitres :

Montpellier - Clermont : M. Cayre assisté de MM. Beun et Boyer. Vidéo : M. Gauzins.

Brive - Bordeaux : M. Gasnier assisté de MM. Lasausa et Puharre.Vidéo : M. Zitouni.

Castres - Lyon : M. Descottes assisté de MM. Noirot et Duhau. Vidéo : M. Minery

Pau - La Rochelle : M. Rousselet assisté de MM. Bralley et Crapoix. Vidéo : M. Bonhoure.

Perpignan - Bayonne : M. Marbot assisté de MM. Groizeleau et Millotte. Vidéo : M. Briquet Campin.

Toulon - Stade français : M. Raynal assisté de MM. Blasco-Baqué et Bats. Vidéo : M. Lafon.

Racing 92 - Toulouse : M. Ramos assisté de MM. Charabas et Coussan. Vidéo : M. Sclafer.

Les commentateurs :

Montpellier - Clermont : Commentaires : Phillipe Groussard, consultants : Marie-Alice Yahé, bord terrain : Romain Laffite

Brive - Bordeaux : Commentaires : Nicolas Souchon, bord terrain : Dorlan Bercheny, commentaires cabines : Paul-Antoine Leclercq

Castres - Lyon : Commentaires : Gaspard Augendre, bord terrain : François Plisson, commentaires cabines : Thomas Glavany

Pau - La Rochelle : Commentaires Phillipe Fleys, bord terrain : Jenny Demay, commentaires cabines : Thibault Martinez-Delcayrou

Perpignan - Bayonne : Amaia Cazenave, bord terrain : Romain Amalric, commentaires cabines : Rémy dos Santos

Toulon - Stade français : Commentaires Bertrand Guillemin, consultant : Jonathan Wisniewski, bord terrain : Romain Magellan

Racing 92 - Toulouse : Commentaires : Eric Bayle, consultants : Marc Lievremont, bord terrain : Philipe Fleys

La stat' : 4

C'est le nombre de succès clermontois sur les sept derniers déplacements à Montpellier. L’air de l’Hérault réussit plutôt bien à Clermont. Depuis 2015, les Auvergnats se sont imposés à quatre reprises à Montpellier, l’un des meilleurs bilans du club à l’extérieur ces dernières saisons. En octobre dernier, les Jaunards étaient déjà repartis du GGL Stadium avec la satisfaction de la victoire.

Le choc : Racing 92 - Toulouse :

En clôture de cette 20ème journée de championnat, le leader toulousain se déplace sur le terrain du Racing 92. Un choc de haut de tableau entre le premier et le septième du classement. Malgré certaines absences les Toulousains veulent conserver leur large avance en tête du Top 14 et cela passera par un succès sur la pelouse de l'U Arena. Pour le Racing qui aspire à disputer les phases finales, la tache est simple, il faut s'imposer à domicile pour avoir une petite chance de retrouver le Top 6. Un affrontement qui au vu des divers enjeux de part et d’autre pourrait bien s'avérer décisif pour la fin de saison.

