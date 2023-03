TOP 14 - À Toulouse, comme si la période de doublon ne suffisait pas, l'infirmerie se remplit semaine après semaine. La troisième ligne est particulièrement touchée. Le staff est contraint d'aller chercher des valides dans les autres postes. Cela a marché contre Pau. Bis repetita contre le Racing ?

Peato Mauvaka qui saute en touche contre Pau (J19, 34-10). L'image peut faire sourire. Mais les Toulousains s'en seraient bien passés... Anthony Jelonch, François Cros et Jack Willis étaient avec leurs sélections respectives ; Rynhardt Elstadt était suspendu ; Alban Placines, Yannick Youyoutte et Selevasio Tolofua, eux, blessés. Une liste de joueurs sur le flanc à laquelle s'ajoute désormais Anthony Jelonch et Théo Ntamack. Alors, Peato Mauvaka, Pierre Fouyssac et Joshua Brennan s'y sont collés.

Joshua Brennan (Toulouse) a dû reculer d'un cran dans le pack toulousain Icon Sport - Sandra Ruhaut

Le dernier cité, habituel deuxième ligne, n'a pas été très perturbé quand il a remplacé le cadet des Ntamack contre la Section Paloise. Il était même heureux de sortir de la cage : "J’ai eu la chance de dépanner en troisième ligne, un poste où ça m’a fait plaisir de jouer. J’avais déjà fait deux rentrées en troisième ligne, cela ne change pas trop. On s’est retrouvé, certains, à des postes où on n’a pas l’habitude de jouer mais cela s’est très bien passé, donc c’est positif. Je fais comme papa mais plutôt dans le sens inverse." Peato Mauvaka, lui, a été un peu plus perturbé. Au lieu de lancer le ballon en touche, c'est lui qui s'en est saisi.

Des combinaisons à bûcher pour Fouyssac

La véritable surprise a été le passage de Pierre Fouyssac en troisième ligne contre les Béarnais. Absent depuis octobre à cause d'une entorse du ligament latéral interne du genou, il a fait son retour sur les terrains à un nouveau poste. "Chaque joueur a un numéro dans le dos mais ils ont des rôles à tenir. Pierre s’y est fait rapidement car c’est sensiblement la même chose qui est demandée aux centres et aux troisièmes lignes dans le jeu courant. On connaît ses qualités au poste de centre mais on sait qu’on peut les exporter au poste de troisième ligne", justifie Clément Poitrenaud, l'entraîneur des arrières toulousains. Pour le principal intéressé, ce passage dans le paquet d'avant peut même être un atout supplémentaire. Surtout en vue du déplacement sur la pelouse synthétique de l'Arena, où le Racing va chercher à écarter, comme à l'accoutumée. "Cela peut apporter un trois-quarts de plus sur une compo. Je vais devoir me mêler aux arrières sur certains temps de jeu, donc cela ne me changera pas grand-chose. Cela amènera de la vitesse et du déplacement. Contre le Racing, il va falloir mettre du rythme comme on l’a fait sur les derniers matchs", lâche Pierre Fouyssac.

Pierre Fouyssac, centre de métier, va prolonger son dépannage en troisième ligne. Icon Sport - Hugo Pfeiffer

L'ancien Agenais a dû découvrir la touche et toutes ses combinaisons. "C’est plus compliqué qu’il n’y paraît, concède-t-il. Les leaders de la touche, Emmanuel Meafou, Ritchie Arnold et Alexandre Roumat, m’ont bien briefé sur ce qu’il fallait faire. Mais j’ai dû bûcher un peu." De là à le voir sauter comme Peato Mauvaka ? L'alignement toulousain garde le secret, réponse dimanche soir. Qu'importe, Emmanuel Meafou n'est pas inquiet à l'idée de voir son coéquipier venir pousser derrière lui en mêlée : "Il joue comme un troisième ligne même au centre, donc je pense qu'il fera un bon match ce week-end."

Willis et Elstadt de retour

Les blessures récentes d'Anthony Jelonch, Nelson Épée (genou), Ange Capuozzo (omoplate) ou Théo Ntamack (main) ont occupé l'actualité toulousaine ces derniers jours. "Nous sommes tous touchés par les blessés, certains de longue durée en plus. Mais c’est le sport professionnel. Il faut vite basculer sur ce match du Racing tout en gardant les blessés au plus proche du groupe et des copains pour adoucir leurs peines. On n’a pas le temps de s’apitoyer sur notre sort", lance Clément Poitrenaud.

Clément Poitrenaud à l'échauffement avec le Stade toulousain Icon Sport - Sandra Ruhaut

L'ancien arrière déplore les absences mais ne voit pas que des défauts dans ces changements de poste. "La polyvalence met en éveil les joueurs concernés et leurs partenaires qui ont envie de les accompagner du mieux possible dans leur fonction. On a trouvé que c’était positif en termes d’état d’esprit, d’engagement et d’attention sur la semaine." Pour le déplacement en terre francilienne, Toulouse pourra compter sur la fin de suspension de Rynhardt Elstadt et le retour de Jack Willis. L'Anglais est arrivé ce mercredi et s'est entraîné dès le lendemain. Un peu de bonnes nouvelles à ce poste de troisième ligne décimé chez les Toulousains.