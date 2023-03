TOP 14 - Le Racing 92 reçoit le Stade toulousain ce dimanche en conclusion de la 20e journée de Top 14. Les Franciliens, 8emes au classement, doivent impérativement s'imposer face au leader pour recoller à Bayonne, sixième. Ils pourront compter sur le demi d'ouverture écossais Finn Russell, titularisé par Laurent Travers.

Gros match en perspective entre le Racing 92 et le Stade toulousain en conclusion de la 20e journée de Top 14 à la Paris la Défense Arena. Les Racingmen n'ont pas d'autres options que de s'imposer face à des Toulousains solidement leaders du championnat. Pour l'occasion, Laurent Travers a décidé de titulariser Finn Russell à l'ouverture. Vinaya Habosi disputera son premier match à la Paris la Défense Arena. L'ailier fidjien avait disputé l'intégralité de la rencontre perdue à Lyon.

Au poste de pilier, pas de Gomes Sa, il est remplacé par Kharaishvili et le jeune Thomas Moukoro prend place sur le banc.

Le XV de départ du Racing 92 : 15. Spring ; 14. Habosi, 13. Saili, 12. Chavancy (cap.), 11.Imhoff ; 10.Russell, 9.Iribaren ; 7.Chouzenoux, 8.Baudonne, 6. Lauret ; 5.Poloniati, 4. Palu ; 3. Kharaishvili, 2. Tarrit, 1. Ben Arous

Remplaçants : 16. Maïau, 17. Moukoro, 18. Sanconnie, 19. Kamikamica, 20. Gibert, 21.Volavola, 22. Klemenczak, 23. Nyakane.

Jaminet à l'arrière, Fouyssac en troisième ligne

Le Stade toulousain se déplace à Nanterre bien décidé à accroître son avance au classement. Ugo Mola doit faire sans les internationaux. Peato Mauvaka sera ben titulaire au talon et capitaine de cette équipe toulousaine. Les Rouge et Noir pourront compter sur la puissance de Meafou en deuxième ligne, aux côtés de Joshua Brennan. Pierre Fouyssac, habituellement centre, débutera en troisième ligne. Plaqueur aguerri, il jouera ce rôle d'intermédaire entre les avants et les trois-quarts.

Derrière, Mallia sera une fois de plus titulaire à l'ouverture. Ahki et Guitoune seront associés au centre, tandis que Melvyn Jaminet prendra le numéro 15. Pas de Dorian Aldegheri sur la feuille de match.

Le XV de départ de Toulouse : 15. Jaminet ; 14. A. Retière, 13. Guitoune, 12. Ahki, 11. Lebel ; 10. Mallia, 9. Graou ; 7. Fouyssac, 8.Roumat, 6. Elstadt ; 5. Meafou, 4.Brennan; 3.Merkler, 2. Mauvaka (cap.), 1. Ainu’u.

Remplaçants : 16. Cramont, 17. Neti, 18. Vergé, 19. Willis, 20. E. Retière, 21. Delibes , 22. Barassi, 23.Mallez.