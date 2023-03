SEVENS - Alors qu'ils menaient 19-0 à la mi-temps, les septistes français ont finalement été accrochés par les Sud-Africains 19-19 pour leur premier match de poule dans le tournoi de Vancouver. Prochain match à 4h, face à l'Argentine.

L'Équipe de France a frôlé l'exploit contre l'Afrique du Sud ! Les septistes ont profité d'une fin de premier acte totalement folle pour virer largement en tête à la pause, 19-0. L'ailier de l'USAP Théo Forner, par deux fois (6e et 7+5e), et l'arrière du Racing Paul Leraitre (7e) ont inscrit les essais français. Mais les Blitzbocks restent les Blitzbocks. Après avoir inscrit deux essais (11e et 13e), ils ont finalement arraché l'égalisation en toute fin de rencontre (14+2e).

Après un match de haute intensité, nos garçons de #France7 ont terminé leur rencontre sur un match nul face à l’Afrique du Sud ?



Prochain rendez-vous à 04h00 face à l’Argentine en direct sur Canal+Sport ?@CanadaSevens @WorldRugby7s #Canada7s pic.twitter.com/Fe3aH3Z9XK — France Rugby (@FranceRugby) March 3, 2023

Se souvenir de 2019

Après un tournoi de Los Angeles où ils n'ont pas passé les poules, finissant neuvièmes, les Français se sont repris face aux troisièmes du classement mondial de la saison. Mais les Bleus vont peut-être regretter cet essai sud-africain en fin de rencontre. Pour sortir de la poule B du tournoi de Vancouver, les tricolores devront battre les deuxièmes du classement mondial, les Argentins (4h) puis les Japonnais (ce samedi, 22h04). Les joueurs de Jérôme Daret devront se rappeler au bon souvenir de la performance des septistes français à Vancouver en 2019. Ils avaient arraché la médaille d'argent.