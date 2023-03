Pro D2 - L'entraîneur de Béziers Pierre Caillet était très agacé au moment de se présenter à la presse ce jeudi soir, après le lourd revers à Mont-de-Marsan (49-14). Il s'est montré très critique envers ses joueurs. Il espère une remise en questions dans les prochaines semaines.

"On est passés au travers. On a été catastrophiques. On a dit qu'on était une équipe avec des coui****. On ne l'a pas vu. Il y a beaucoup de choses à jeter. On avait oublié la phase finale, mais là, le bas va vite revenir si on continue comme ça." Interrogé par Canal + après le lourd revers de l'ASBH sur la pelouse de Mont-de-Marsan ce jeudi soir (49-12), l'arrière Charly Malié était en colère, à chaud. Son entraîneur, Pierre Caillet, était lui plus détendu quand il est venu en conférence de presse, part de pizza à la main. Mais ses mots ont été tout aussi durs. "25 minutes compliquées en début de match ? 80 minutes oui ! Quand tu vois cet essai à la 80e où tu as quatre Biterrois au sol, c'est que tu n'es pas invité au rugby tout simplement." Voilà pour la mise en bouche.

Pierre Caillet a continué de répondre sur la même lancée. Pour l'ancien troisième ligne, il ne faut pas "se cacher derrière des excuses. Il y a des joueurs de mon effectif qui ne sont pas au niveau pour jouer ce rugby, tout simplement ! Et puis mentalement, tu n'as pas de caractère ce soir. Tu loupes le coche sur les deux matchs à la maison mais tu peux espérer malgré tout car on est une équipe qui a de la qualité. Mais une fois que tu as passé ce petit temps de jeu qui te tient un peu en vie, tu es une pipe."

Un ASBH qui manque de caractère

Pour Pierre Caillet, le problème dans cette équipe biterroise c'est "la tête. Le leadership est très faible. D'habitude ils ont un peu de caractère, mais je les sens bébés, gentils, une équipe de dauphins. Les dolphins de Béziers. Ce ne sont pas des affamés, des compétiteurs. Pas tous car je vois certains qui se battent comme le petit (William) Van Bost, (John) Madigan. Certains font le boulot pour les autres qui se traînent."

Victoire bonifée des Landais qui ont inscrit 7 essais ce soir !

Plae à une semaine de repos avant d'attaquer un nouveau bloc à Carcassonne !#JauneetNoirsontnoscouleurs#Icicestlerugbyquinousunit#ProD2 #rugby #SMRASBH#TousLandaisTousSupporters pic.twitter.com/xj2kfNwroM — Stade Montois Rugby (@SMR_Rugby) March 2, 2023

L'entraîneur, qui a sorti la sulfateuse sur ses joueurs, ne s'est pas mis dans le même panier. "Ce soir, je suis déçu. Mais je mets mon travail dedans, je peux être déçu de moi. Mais bon, ça suffit d'être déçu de soi aussi. Parce que moi le travail je le fais quand même", a-t-il lâché. Le technicien estime que ses protégés n'ont pas respecté le plan de jeu et ce qui a été dit et travaillé à l'entraînement. "Grenoble, tu perds 17 ballons, s'exaspère l'ancien Berjallien. Toute la semaine, tu bombardes sur ça. La première mi-temps, le nombre de ballons que l'on perd... Tu leur redis à la pause. En deuxième mi-temps, tu as deux ballons à jouer et tu te les escampes sur la gueule. À un moment, tu peux faire ce que tu veux, si les mecs sont stupides... Ça a été mon défaut de trop les protéger, de ne pas les mettre devant leurs put**** de responsabilités. J'ai honte de mes mecs ce soir."

Quel est l'avenir de cette équipe biterroise à six journées de la fin ? Il ne sera pas très passionnant selon les prédictions de Pierre Caillet, qui conclut : "On a dit au revoir au top six et on va dire bonjour au ventre mou, au top 12, top 13. On ne sait jamais car cela va remonter derrière. C'est ce que l'on mérite. Là, on va se prendre une bonne semaine écartés les uns des autres et on verra ceux qui veulent vraiment porter ce maillot jusqu'à la fin de la saison." Ambiance...