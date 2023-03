Pro D2 - Le Stade Montois écrase Béziers et conforte sa seconde place au classement

Pro D2 - En ouverture de la 23e journée du championnat, dans son antre André-et-Guy-Boniface, le Stade Montois s'est facilement imposé face à Béziers (49-14), qui enchaîne un quatrième match sans succès. La bande à Milhet peut remercier Julien Cabannes et Kaminieli Rasaku, tous les deux auteurs d'un doublé. Grâce à ce résultat bonifié, les Landais, dauphins d'Oyonnax, sont assurés de rester à cette place avant les vacances.

Entre deux équipes en panne de résultats, le Stade Montois, qui restait sur un succès lors des quatre dernières journées, a mieux fini ce bloc dantesque de six matchs en venant à bout de Béziers (49-14), pour l'ouverture de la 23e journée de ProD2. Avec une quatrième rencontre sans succès (un nul et trois défaites), les Héraultais (10es) peuvent dire adieu à leur mince espoir de phase finale. Dans le même temps, avec ce succès bonifié, les Landais (2es) ont conforté leur avance avec désormais six longueurs d'écart avec Grenoble (3e, 59 points), qui compte deux rencontres de moins.

À Guy-et-André-Boniface, il ne fallait pas arriver en retard. Face au vent, les Montois ont pris le pari de relancer tous les ballons à la main, avec du jeu aéré. Bien aidés par un Julien Cabannes en feu, les Landais ont montré toutes leurs qualités dans ce domaine. À la suite d'une percée de Pialot, le capitaine du SMR a marqué le premier essai en coin (7-0, 5e). Intenable, ce dernier s'est offert un doublé majuscule.

Plein champ, l'ailier a déchiré le rideau adverse sur quarante mètres. Efficaces dans les relais, Ostrikov et Gonzalez ont continué à conserver la vitesse. Comme un avant, Julien Cabannes a marqué en s'extirpant du ruck (14-0, 11e).

Sonné, Béziers a été pris à son propre jeu. Sur un ballon de récupération dans un ruck, au niveau de la ligne médiane, Rasaku a été décalé sur son aile. Sur deux crochets pour revenir à l'intérieur, l'ailier a mystifié quatre défenseurs pour filer entre les perches (21-0, 17e). Sur le banc, Milhet a salué le travail de ses hommes.

Meneur parmi les leaders, Julien Cabannes a confirmé son état de grâce. Sur une nouvelle relance, l'ailier a battu le rideau adverse pour retrouver les 22 mètres adverses. Alors qu'il aurait pu s'offrir un triplé, le capitaine a servi sur un plateau Even (28-0, 23e).

Par orgueil, Béziers a fini par réagir avec ses avants. Propulsé par Hoarau, l'ex-Toulonnais Van Bost a conclu une action en force (28-7, 27e). Mieux dans cette deuxième phase de la première période, les Héraultais ont encore flanché juste avant de rentrer aux vestiaires. Après un bon ballon porté, Faleafa, en sortie de ruck, a offert le bouquet final d'un premier acte référence (35-7, 40e).

Rasaku, un OVNI en vue

Contre le cours du jeu, Béziers s'est redonné un semblant d'espoir au retour des vestiaires. Derrière un ballon porté bien enclenché, Jean-Victor Goillot s'est faufilé dans le côté fermé. Malin, le demi de mêlée a réalisé une belle feinte de passe pour aplatir le deuxième essai de l'ASBH (35-14, 52e).

Sur le renvoi, Rasaku, pas adepte du suspense, s'est servi dans les mains de Poi pour inscrire un doublé en coin (42-14, 54e). L'ailier, prêté par l'Aviron Bayonnais, a une nouvelle fois crevé l'écran lors de cette partie. Il en est déjà à 8 essais inscrits dans ce championnat de ProD2.

Dans une fin de match débridée, où de très nombreux acteurs ont quitté la pelouse sur blessure (Banos, Poi...), Aurélie Groizeleau a eu du travail. Elle a averti Ramotobua pour avoir écroulé un maul dynamique à quelques mètres de l'en-but (72e). Puis, elle a expulsé Clément Bitz, coupable d'un coup de tête, à l'image de Mohamed Haouas contre l'Ecosse, à l'encontre de Cabannes.

Pour clôturer le festival, sur une passe au pied à suivre de Pialot, Simon Desaubies a marqué le septième essai landais (49-14, 78e). Au micro du diffuseur, Charly Malié s'est montré très agacé par la copie rendue par l'ASBH. "On est passés au travers. On a été catastrophiques. On a dit qu'on était une équipe avec des coui****. On ne l'a pas vu. Il y a beaucoup de choses à jeter. On avait oublié la phase finale, mais là, le bas va vite revenir si on continue comme ça."

Le départ en vacances est plus doux pour le Stade Montois, assuré de rester le seul dauphin d'Oyonnax à la fin de ce bloc. Dans 15 jours, les Landais iront défier Carcassonne, un mal classé de ProD2. Béziers enchaînera un deuxième déplacement sur la pelouse de l'US Montauban.