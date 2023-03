Auprès de rctplay.tv, la plateforme digitale des Rouge et Noir, l’ailier est revenu sur sa fracture du péroné, contractée le 1er février avec le XV de France lors de la préparation du 6 Nations. Il s’est montré optimiste pour retrouver les terrains avant la fin de la saison.

En short gris, avec une polaire noire, Gabin Villière, cheveux et barbe plus longs qu’à l’accoutumée, est sorti du silence pour donner de ses nouvelles aux supporters du Rugby Club Toulonnais et de l’équipe de France. L’intéressé a raconté comment sa nouvelle fracture du péroné est intervenue lors d’un entraînement avec les Bleus, à Capbreton. "Je me suis retrouvé en porte-à-faux avec la cheville coincée et le corps dans l’autre sens. Forcément, il y a quelque chose qui lâche dans des cas comme ça. C’est tombé sur la partie qui était peut-être un peu plus fragile. Elle était reconstruite, mais plus fragile. C’est l’os qui a pété, comme ça aurait pu être autre chose."

Forcément, tout juste remis de la même blessure, l’ex-Rouennais a accusé le coup face à cette rechute. "C’est la faute à pas de chance. C’est ça qui est dur, car ce n’est pas la première fois. Mais voilà, c’est sur moi que cela tombe à nouveau. Je me suis fait opérer. Elle s’est bien passée grâce au chirurgien qui me suit depuis un certain moment. Maintenant, il faut avoir un peu de patience pour revenir en forme sur les terrains."

Les délais sont allongés pour être certain de revenir à 100%

Dans la suite de son propos, le natif de Vire a détaillé les différentes périodes de sa convalescence. "C’est un peu long pour l’instant. Ce n’est pas la meilleure période. Au début, c’est un peu dur car on ne peut rien faire. J’en profite pour me reposer et réfléchir à la suite. (…) J’en ai pour trois semaines de plâtre, six semaines d’immobilisation où l’os doit cicatriser. Une fois la cicatrisation terminée, je vais pouvoir accélérer les choses et reprendre une très grosse préparation pour revenir au plus près de l’équipe rapidement."

Si les voyants continuent de passer au vert, le Toulonnais sera de retour "mi-avril, ou au plus tard fin avril". "On va faire attention, les délais sont allongés pour être certain de revenir à 100%. L’objectif est de ne pas mentir au groupe pour revenir avec toutes ses capacités." Une fin de saison excitante attend donc Gabin Villière avec en ligne de mire d'éventuelles phases finales finales de Top 14 et de Challenge Cup, avant de basculer sur l'objectif Coupe du monde.