TOP 14 - Ancien arrière du XV de France, passé par le Stade français ou encore Toulon, Hugo Bonneval a dû mettre un terme à sa carrière prématurément. Déclaré inapte à la pratique du rugby après ses nombreuses blessures au genou, il est revenu pour l'Équipe sur ce qu'il a vécu. Il décrit notamment avoir ressenti un certain soulagement à l'annonce de la nouvelle fatidique.

L'année 2021 fut la dernière d'Hugo Bonneval en tant que joueur de rugby professionnel. À 30 ans seulement, celui qui a porté douze fois le maillot de l'équipe de France n'avait autre choix que de laisser les crampons de côté, après des années de galères, marquées par des blessures. Opéré d'innombrables fois au genou, articulation qui l'a fait tant souffrir, Bonneval n'a pu envisager d'autres alternatives après une ultime arthroscopie subie suite à une énième blessure, sous le maillot de Pau. "Ce jour-là, j'entre à la 70e minute et je ressors trois minutes plus tard, se confiait-il dans les colonnes de l'Équipe. J'ai trop mal. Mentalement, je craque. Je me dis que c'est sans fin. Je n'ai plus de plaisir.

Top 14 - Hugo Bonneval a joué ses derniers matchs de rugby avec la Section paloise Icon Sport - Icon Sport

Décidé à revenir, le joueur tente alors une nouvelle arthroscopie. "Sauf que le chirurgien se rend compte que dans mon cartilage, sous ma rotule, j'ai un trou de la taille d'une pièce de deux euros. Il me faut une "mosaïque reconstructrice".

"Votre genou est mort. Il faut arrêter les dégâts"

Dès lors, Bonneval poursuivait sa rééducation et fut convoqué par un médecin expert de l'assurance maladie. C'est dans le bureau de ce médecin que la carrière de l'arrière pris fin. "Quand il a vu que j'avais subi une mosaïque reconstructrice, il m'a dit : "C'est fini !" La pratique professionnelle du rugby m'est interdite. Il va demander un retrait de licence." Une annonce qui est d'abord un choc pour le fils d'Éric Bonneval, après douze ans de rugby au plus haut niveau. Mais la surprise passée, c'est une sorte de soulagement qui l'envahissait. "La sensation est terrible [...] Là, le médecin me dit : "Votre genou est mort. Il faut arrêter les dégâts sinon vous finirez avec une prothèse." Au fond de moi, il y a une forme de soulagement quand même. Ma douleur est reconnue. Je n'ai pas menti. Ensuite, pendant un an, je suis entré dans un processus administratif pour faire reconnaître mon inaptitude à la pratique du rugby. C'est désormais officiel."

Retiré des terrains, Bonneval est désormais libéré de la pression du rugby et de celle de ses blessures. Si son genou continuera sans doute de l'handicaper dans la vie de tous les jours, ce n'est maintenant plus une priorité. Il concluait : "Aujourd'hui, c'est un poids en moins. Je revis"