Ce samedi après-midi, le Castres olympique reçoit Lyon sur sa pelouse de Pierre-Fabre pour le compte de la dix-neuvième journée de Top 14. À l'occasion de ce match spécial Matmut, on vous permet de vivre une expérience exceptionnelle en vivant le match aux côtés d'une légende de chacun des deux clubs, ça te tente ?

Cela devrait taper très fort ce samedi après-midi sur la pelouse de Pierre-Fabre. Castrais et Lyonnais ont besoin de points et cela laisse présager une magnifique rencontre.

Cette partie qu'un chanceux ou une chanceuse pourra assister aux côtés d'une légende de chacun des deux clubs. En effet, lors de ce match CO - Lou spécial Matmut, un concours est mis en place afin de désigner le grand gagnant ! Pour cela, il suffit d'aller sur nos réseaux sociaux, et indiquer quel joueur, Castrais ou Lyonnais, vous a fait rêver !

Indiquez en commentaire le nom du joueur castrais ou lyonnais que vous voulez voir apparaître dans ce XV de Légende. Tirage au sort mercredi 01/03. A gagner : une expérience unique pour vivre le match #COLOU aux côté d’une légende de chacun des deux clubs ! — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 27, 2023

Le tirage au sort sera effectué ce mercredi 1er mars, alors n'attendez pour jouer et possiblement vivre une expérience exceptionnelle dans les tribunes de l'enceinte castraise.

D'autant plus que l'enjeu sportif est plus qu'excitant avant ce duel. Le CO a besoin de points pour assurer son maintien en Top 14. Actuellement onzièmes, les Tarnais ont seulement six points d'avance sur Brive quatorzième et deux sur Perpignan, treizième.