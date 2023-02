6 NATIONS 2023 - La France se déplace ce samedi sur la pelouse de l’Aviva Stadium pour ce qui s’apparente au choc du rugby international. Retrouvez toutes les informations concernant la rencontre de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations.

Le XV de France s’en va défier le XV du Trèfle, actuel numéro 1 mondial dans son jardin de l'Aviva stadium, à Dublin. C’est l’occasion pour chacune des deux équipes de frapper un grand coup, que ce soit dans la lutte pour le titre, mais également pour marquer les esprits.



En effet, les deux écuries restent sur une série d’invincibilité assez folle. Les Irlandais d’abord, eux, sont invaincus dans leur antre depuis douze rencontres et une défaite face à… la France lors du Tournoi 2021. Ils sont également sur une série de onze victoires de rang, dont deux sur le sol néo-zélandais. C’est bien simple, les coéquipiers de Sexton n'ont plus perdu depuis le dernier Tournoi, encore une fois face aux Bleus.



L’équipe de France, elle est sur une série de quatorze matchs victorieux. Avec un titre du grand chelem 2022 et la tête de toutes les grosses nations de l’hémisphère sud. Aller gagner en Irlande serait donc un exploit au vu de la forme irlandaise et son incroyable armada. Mais si une sélection peut bien le réaliser, c’est bien celle conduite par Antoine Dupont.

Programme TV :

FRANCE 2 : Samedi 11 février : 15h15 Irlande - France à l’Aviva Stadium de Dublin : 6 Nations. 2eme journée.

Les arbitres :

M. Barnes (RFU) assisté de MM. Carley (RFU) et Way (RA). Vidéo : M. Pickerill (NZR).

Les compositions :

Le XV de départ de l'Irlande : 15. Keenan ; 14. Hansen, 13. Ringrose, 12. McCloskey, 11. Lowe ; 10. Sexton (cap), 9. Murray ; 7. van der Flier, 8. Doris, 6. O'Mahony ; 5. Ryan, 4. Beirne ; 3. Bealham, 2. Herring, 1. Porter

Introducing your Ireland line up for Saturday! \u270a#TeamOfUs | #GuinnessSixNations — Irish Rugby (@IrishRugby) February 9, 2023

Les remplaçants : 16. Kelleher, 17. Healy, 18. O'Toole, 19. Henderson, 20. Conan, 21. Casey, 22. Byrne, 23. Aki

Le XV de départ des Bleus : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Moefana, 11. Dumortier ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Jelonch ; 5. Willemse, 4. Flament ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Baille.

Remplaçants : 16. Barlot, 17. Wardi, 18. Falatea, 19. Taofifenua, 20. Cros, 21. Macalou, 22. Couilloud, 23. Jalibert.