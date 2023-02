TOP 14 - Malgré la blessure du capitaine Yacouba Camara, qui s’ajoute à la longue liste des capitaines actuellement blessés du MHR, le club héraultais possède de la ressource avec d'autres lieutenants que son Anthony Bouthier, Zach Mercer ou Jan Serfontein.

Les capitaines du MHR seraient-ils victimes d’une quelconque malédiction ? Reconnaissez que cela commence à faire beaucoup: la semaine dernière, Yacouba Camara s’est donné une rupture des ligaments croisés du genou, grave blessure qui le tiendra éloigné des terrains pendant les six à huit prochains mois. Il rejoint ainsi l’infirmerie héraultaise où l’on trouve déjà d’autres capitaines cistes sur le flanc: "Flo Verhaeghe, Geoffrey Doumayrou, sans oublier Arthur Vincent..." énumérait avec stupeur le manager Philippe Saint-André en milieu de semaine: «Ce sont les aléas d’une saison, d’un après-titre... alors après il y en d’autres, il nous en reste encore...»

En effet. Malgré cette hécatombe, le MHR n’est pas encore à cours de capitaines. Pourquoi ? Parce qu’au cours de la saison dernière, le staff avait anticipé les départs à la retraite des tauliers qu’étaient Fulgence Ouedraogo et Guilhem Guirado en partageant le leadership autour de Yacouba Camara, qui mena l’équipe au titre. À la reprise de l’actuelle saison, l’ex-entraîneur des avants Olivier Azam nous confiait ceci:

"On avait anticipé ce phénomène puisqu’il s’agissait de départs prévus. L’année dernière était une phase de transition pour que de nouveaux leaders émergent. Yacouba est notre capitaine incontestable et incontesté. Il va continuer à l’être, avec autour de lui des lieutenants qui s’affirment depuis la saison dernière. Paul Willemse par exemple, Florian Verhaeghe, Jan Serfontein, Arthur Vincent… on a peut-être eu le record du Top 14 en termes de nouveaux capitaines ! Parfois sur blessure, parfois sur choix, mais aussi par stratégie pour partager ce leadership entre les garçons."

Réponse de Carbonel attendue contre Toulon

Voilà pourquoi le MHR possède encore de la ressource: "Même si Paul Willemse est retenu avec le XV de France, il nous reste encore des joueurs comme Anthony Bouthier, Zach Mercer, et Jan Serfontein, qui ont tous déjà porté le brassard de capitaine", assurait Philippe Saint-André. Un défi que ces hommes, et l’équipe dans son ensemble, devront relever: "C’est dans la difficulté que l’on doit sortir encore d’autres leaders, d’autres joueurs sont amenés à s’imposer, c’est comme ça. On a des blessés graves parmi nos joueurs importants mais nous sommes encore en course pour nous qualifier."

En parlant de leaders, il faut aussi évoquer les leaders de jeu. Et plus spécialement celui de Louis Carbonel. Auteur d’une bonne première saison aux commandes du jeu du MHR, l’ouvreur est passé à côté de son match dimanche dernier, à Ernest-Wallon contre le Stade toulousain. Notamment dans l’exercice des tirs aux buts où il a signé un maigre 3/6. Pas de quoi, toutefois, entamer la confiance que son manager voue en lui et qu'il l'a encore titularisé pour samedi soir :

"Je n’attends pas de réaction spéciale de lui, il a surtout eu du mal dans le but", nous confiait son manager Philippe Saint-André en milieu de semaine, "il tape sur le poteau à la 58ème minute, à ce moment-là on aurait pu repasser devant mais ce sont les aléas des buteurs. Il a été régulier sur l’année, il figure parmi les meilleurs réalisateurs du Top 14. Comme je le dis toujours, on gagne grâce aux buteurs mais on ne perd jamais à cause d’eux. Nous aurions dû être plus pragmatiques dans les cinquante premières minutes, où nous n’avons pas concrétisé plusieurs occasions d’essais. Ce sont les aléas d’une saison."

Une saison qui prendra un tournant particulier samedi soir pour l’ex-minot de la Rade, qui affrontera son ancien club. Pour rappel, il en avait déjà été le bourreau au match aller, puisque Carbonel avait inscrit 16 des 26 points de son équipe le 6 novembre dernier, quand le MHR s’était imposé à Mayol (16-26).