Toulouse écarte Montpellier de sa route et affirme sa place de leader

TOP 14 - Le Stade Toulousain est parvenu à vaincre Montpellier avec le bonus offensif (23-9) après avoir été longtemps malmené. Face à des Héraultais appliqués durant une bonne heure, les troupes d'Ugo Mola ont su faire preuve de patience pour inverser la tendance et conserver leur invincibilité à domicile durant cette période de doublons dans cette fenêtre internationale.

Situé en plein rassemblement des Bleus, ce choc entre le Stade Toulousain et Montpellier clôturait la 16 ème journée du Top 14. Entre des Haut-Garonnais, désireux de consolider leur place de leader, et un champion de France à la recherche d'une performance, les diverses perspectives s'annonçaient alléchantes. Mais les intentions furent rapidement étouffées également par la qualité défensive proposée par les acteurs. Montpellier se montrait relativement à son avantage, quelques séquences imposées au large relayées par des avants globalement dans l'avancée. Carbonel passera les premiers points de la soirée (0-3, 5 ème) après un lancement limpide. Le Stade Toulousain, plutôt maladroit dans son entreprise, tentera la réplique sans réussite après un bel effort de la première ligne mais Mallia n'ajustera pas le cadre.



Le MHR était appliqué, dans la conservation et la variété des offensives. Les Cistes démontraient des aptitudes dans la continuité malgré une défense locale plutôt dense. Carbonel après un échec dans ses cordes, rajoutera trois unités supplémentaires, récompensant les efforts collectifs (0-6, 35 ème). Les Haut-Garonnais s'en remettront au travail des avants, encore à leur avantage dans l'épreuve de force et Mallia réduira l'écart au score en moyenne position (3-6, 37 ème). Une dernière relance entre Lebel et Capuozzo n'ira pas à son terme après le bon contest des Héraultais. Carbonel convertira la nouvelle pénalité et donnera un peu plus d'ampleur à la domination entrevue dans le premier acte (3-9, 40 ème). Il ne manquait plus que les essais alors que Lamositele était tout proche de la terre promise quelques minutes auparavant.

Une profondeur d'effectif décisive

Alors que la tendance voyait les Toulousains s'affirmaient au fur et à mesure des minutes et un apport du banc de touche significatif, Montpellier ratant fréquemment le coche notamment face aux poteaux (12 points). Des points laissés en route, et des locaux plus précis dans l'approche au final. Tout d'abord par Cramont qui partait en solitaire entre les poteaux pour un essai plein de punch (10-9, 56 ème). Les Cistes étaient largement pénalisés et Serfontein puis Darmon, priés de retrouver le banc de touche durant 10 minutes quasiment dans la foulée. Un tournant dans un duel résolument équilibré jusqu'à présent. Capuozzo fera parler sa pointe de vitesse, après une action rapide au large et une concrétisation d'envergure (18-9, 66 ème). L'écart était notable, Montpellier ne fut plus en mesure de rivaliser.

Avec une grosse seconde période, Toulouse fait le boulot à la maison face à Montpellier !



Les Toulousains insistaient vers les extérieurs et Capuozzo s'offrait un doublé en bout de ligne après avoir soigneusement évité Reinach de façon spectaculaire (23-9, 77 ème). Le bonus offensif dans l'escarcelle, les hommes d'Ugo Mola signaient une seconde période de bonne facture, très loin des prémices d'une rencontre pourtant mal embarquée. Les locaux pourront affirmer ce leadership lors de la prochaine et la nouvelle réception de l'Aviron Bayonnais la semaine prochaine. Quant aux Cistes, longtemps dans le coup et lucides sur leurs possessions, trop de scories seront venues perturber leurs desseins et une obligation de résultat sera nécessaire lors de la capitale réception de Toulon samedi prochain pour retrouver le peloton des qualifiables.