TOP 14 - Ce n'est pas étonnant si Toulouse a su renverser Montpellier à Ernest-Wallon (23-9). Jack Willis et Emmanuel Meafou sont entrés en jeu et ont métamorphosé le Stade toulousain, face à des Montpelliérains aux deux visages. Ces derniers pourront regretter l'imprécision de Louis Carbonel et le carton jaune de Jan Serfontein.

Les Tops

Jack Willis

Il a réalisé une entrée époustouflante, pour changer littéralement le cours du match. Troisième ligne besogneux, plus enclin à réaliser des tâches obscures qu'à briller balle en main, Jack Willis a réalisé le premier franchissement de la partie pour Toulouse, alors qu'il est entré à la 44e minute de jeu. C'est dire l'impact qu'a eu l'Anglais lors de son entrée en jeu. Alors que son équipe était en difficulté, il a sans cesse trouvé de l'avancée. Il est décisif sur l'essai de Cramont notamment. Sélectionné avec l'Angleterre pour le Tournoi des 6 Nations, il impressionne toujours un peu plus...

Avec une grosse seconde période, Toulouse fait le boulot à la maison face à Montpellier !



Emmanuel Meafou

Comme Willis, Meafou aura fait une entrée très remarquée. Utilisant son gabarit hors normes, le deuxième ligne a secoué les défenseurs montpelliérains et a donné à Toulouse ce qui manquait cruellement en première mi-temps : de l'avancée. Souvent disponible, il a été largement recherché par ses coéquipiers, notamment dans les zones de marque. Très précieux, il fera beaucoup de bien aux Toulousains lors de cette période de doublons.

Zach Mercer

On connaît son activité dans chaque match qu'il dispute et il n'a pas trahi sa réputation ce dimanche. Sur la pelouse d'Ernest-Wallon, le troisième ligne anglais a multiplié les interventions, qu'elles soient défensives ou offensives. Leader de jeu du MHR sur le terrain, Mercer a constamment avancé et a fait beaucoup de mal à ses opposants en première période. En seconde mi-temps, il s'est tout de même un peu effacé, à l'image de son équipe. Il termine la partie avec quinze courses, six plaquages cassés et treize plaquages.

Les Flops

Juan Cruz Mallia

Titulaire à l'ouverture, Juan Cruz Mallia était forcément très observé ce dimanche. Dans un rôle qu'il n'a pas l'habitude de tenir, il a alterné le bon et le franchement moyen. Pas toujours serein, il n'a pas su animer le jeu toulousain en première mi-temps, lequel a été globalement stérile et stéréotypé. Son imprécision au pied est aussi à regretter. Il manque deux tentatives face aux perches et s'est manqué en tentant de servir ses ailiers sur des diagonales à plusieurs reprises. Malgré ses efforts et quelques bons coups, il n'a pas su se montrer vraiment à son aise.

Juan Cruz Mallia était forcément très observé ce dimanche Icon Sport - Icon Sport

Louis Carbonel

Il aura sûrement des regrets au vu de son déchet face aux perches. Ce n'est pas dans son habitude, mais Louis Carbonel s'est manqué face aux perches face à Toulouse. Comme lors du match aller, ses échecs face aux perches (3/6) ont coûté cher aux Montpelliérains. Il a globalement déçu dans cette partie que les Cistes avaient en main et a, comme ses coéquipiers, totalement disparu en seconde période. Décidément, Carbonel n'aime pas affronter Toulouse.

Jan Serfontein

Une seule chose est vraiment à reprocher au centre sud-africain de Montpellier : son carton jaune reçu en début de seconde période. Une sanction qui est arrivée au pire des moments pour les Cistes, qui ont alors vu Toulouse remettre la main sur le match et finalement renverser le score. Cette action coûte cher, tout comme ses deux plaquages manqués.