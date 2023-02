Jacques Mombet, ancien docteur des Bleus, est décédé

Dernièrement, le rugby français a eu la douleur d'apprendre la disparition de Jacques Mombet, qui fut le docteur des Bleus lors de la Coupe du monde 1987, en Nouvelle-Zélande.

Le Docteur Jacques Mombet est décédé lundi 23 janvier à l’hôpital de Cahors (Lot). Ancien médecin des équipes de France de jeunes, de l’équipe de France B et de la sélection de rugby à 7, il fut aussi longtemps le président de la commission médicale de la FFR et un membre de Rugby Europe (ancienne FIRA-AER).

Le Racing 92 s’est dernièrement associé à la peine de sa famille, et particulièrement de Christophe Mombet, son fils, président de l’Association Racing Club de France Rugby et directeur du centre de formation du club des Hauts-de-Seine. La rédaction de Midi Olympique présente également ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Jacques Mombet.