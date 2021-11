Cyril Baille (5,5/10)

Une prestation à deux vitesses. Deux en-avants en première période (5e, 32e), il a été également sanctionné en mêlée fermée à une reprise (6e). Beaucoup plus actif et surtout plus précis en seconde période, il a surtout été bien plus efficace avec une bonne charge (45e) et quatre défenseurs battus au total. Il a été remplacé par Jean-Baptiste Gros (63e).

Julien Marchand (5,5/10)

Une première mi-temps un peu terne gâchée notamment par ce carton jaune pour une réaction épidermique sur Marcos Kremer (27e). Une seconde période mieux débutée avec un très bon « contest » (42e), puis un second (56e). Il a été remplacé par Peato Mauvaka (63e), auteur du deuxième essai français (72e).

Mohamed Haouas (5/10)

Il a souffert sur les deux premières mêlées de la rencontre, l’arbitre laissant l’avantage aux Pumas après la seconde (12e) alors qu’il aurait dû être sanctionné. Un très bon retour sur Carreras en début de seconde période (47e) lors d’un temps fort argentin. Il a été remplacé par Bamba à la 52e minute.

Thibaud Flament (7,5/10)

Une première sélection franchement réussie. Beaucoup d’activité en défense - meilleur plaqueur français (11), il a été récompensé en début de seconde période par un essai, après une très belle course. A aucun moment, il n’a semblé impressionné. Il a été remplacé par Sekou Macalou à la 69e minute.

VIDEO - Flament marque le premier essai des Bleus contre l'Argentine après une course tranchante

Paul Willemse (6/10)

Il a été présent dans les phases de ruck, mais a parfois manqué d’efficacité. Un bon « contest » offrant à l’équipe de France une pénalité que Jaminet a concrétisée, permettant aux Bleus de reprendre l’avantage au score (9-7, 35e). Las, on attendait un peu plus de sa densité physique dans le combat avec les Pumas. Il a été remplacé par Romain Taofifénua, auteur d’une très bonne entrée en jeu (52e).

Autumn Nations Series - Paul Willemse (France) contre l'ArgentineIcon Sport

François Cros (5/10)

Pour son retour en bleu après une longue absence, on attendait mieux du flanker toulousain. Il a œuvré près des rucks, ramassant notamment quelques ballons dans du jeu à zéro passe. Mais il n'a pas eu le rendement défensif habituel. Seulement trois plaquages et surtout deux fautes durant les 20 premières minutes de la rencontre. Il a été remplacé par Grégory Alldritt à la 57e minute.

Cameron Woki (5,5/10)

Présent tant dans le jeu au sol (un bon contest sur Matera, 15e) et en conquête aérienne (un ballon volé en touche en fin de première mi-temps), il s’est en revanche montré assez discret dans le jeu courant. Peu de ballons touchés, mais pas de grosses erreurs.

Anthony Jelonch (5,5/10)

Discret en première période dans un match sans mouvement, il a été précieux dans le combat. Il a notamment été capable à plusieurs reprises de faire vivre le ballon après contact. Dix plaquages à son actif. Sans doute attendait-on davantage d’un des meilleurs joueurs de ce début de Top 14.

Antoine Dupont 6,5/10

S’il n’a peut-être pas été aussi flamboyant que d’habitude, il a su profiter de quelques miettes pour toujours faire avancer les siens grâce à ses appuis incroyables. Il aurait même pu être récompensé d’un essai dont il a le secret (52e), en étant au soutien, mais il fut sévèrement refusé pour un léger en-avant en amont. Appliqué dans la distribution, le capitaine par intérim s’est évertué à défendre comme un acharné avec dix plaquages réussis et aucun raté.

XV de France - Antoine Dupont (France), face à l'Argentine.Icon Sport

Matthieu Jalibert 5/10

De sa rencontre, on retiendra d’abord et malheureusement son énorme bourde quand il s’est fait contrer sur un renvoi aux 22 mètres (22e), amenant directement le premier essai argentin. Mais il faut lui reconnaître sa faculté à rester dans son match malgré cet aléas, avec des courses tranchantes sur les séquences offensives. Il fut carrément décisif par sa vitesse sur l’essai de Flament, puis par sa dextérité sur celui de Mauvaka.

Gabin Villière 6/10

Peu de ballons intéressants à se mettre sous la dent pour le Toulonnais qui s’est pourtant montré constamment actif et incisif sur ses maigres munitions. À la 52e, il a placé une terrible accélération le long de la touche, conduisant à l’essai de Dupont… refusé pour un en-avant minime de Jaminet soixante mètres avant. Il a aussi et encore été présent dans les zones de ruck.

Romain Ntamack 5/10

Son repositionnement au centre était une grande attraction de la soirée mais il a eu un rôle plutôt ingrat. S’il a eu peu l’occasion d’orienter le jeu, comme on aurait pu s’y attendre, il s’est concentré à créer des points de fixation au milieu du terrain et a surtout dû se contenter de défendre. Match frustrant pour le Toulousain sans pour autant démériter. Remplacé à la 55e par Jonathan Danty.

Romain Ntamack France-Argentine RugbyIcon Sport

Gaël Fickou 5,5/10

Une partition assez discrète mais propre pour le Racingman, lui aussi à la fête sur l’essai refusé à Dupont, mais en vain. Pour le reste, il fut peu servi sur le plan offensif et mais a été, comme à son habitude, efficace en défense quand les attaquants argentins l’ont visé. Pas grand-chose à lui reprocher à l’arrivée.

Damian Penaud 5/10

Le Clermontois n’a pas clairement été mis dans les meilleures dispositions pour briller sur son aile. Mais, à son crédit, il y eut une magnifique course le long de la touche en première mi-temps et une situation sur laquelle il aurait pu marquer en bout de ligne (43e). à noter qu’il fut précieux pour contester quelques ballons en l’air.

Melvyn Jaminet 6,5/10

Le Perpignanais n’est pas simple à juger, tant il a souvent alterné le chaud et parfois le froid. Français le plus entreprenant, il a dynamisé le jeu par ses courses et s’est longtemps montré sûr sous les ballons hauts avant de perdre son duel en fin de match, avec un essai adverse à la clé. Il a aussi connu un peu de déchet dans son jeu au pied de déplacement mais, malgré un échec face aux poteaux et un drop raté, il est à créditer d’un bon 7/8 dans les tirs au but. Globalement, l’impression reste largement positive.