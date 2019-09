Bamba et Picamoles sur le banc, Iturria 2e ligne, Ntamack à l'ouverture… La composition complète

Quand Jacques Brunel se présentera jeudi matin (11h au Japon, 4h du matin en France) pour annoncer la composition de l'équipe de France qui affrontera l'Argentine, samedi à Tokyo en ouverture de sa Coupe du monde, il ne devrait plus y avoir de surprise. D'autant que ladite composition d'équipe a été communiquée aux joueurs dès samedi dernier. Ce lundi, nos confrères de L'équipe et RMC annonçaient la titularisation à venir de Romain Ntamack, laissant Camille Lopez sur le banc, ainsi que celle Virimi Vakatawa au centre après le forfait acté de Wesley Fofana. Une ligne de trois-quarts où on retrouvera trois autres champions de France toulousains : Antoine Dupont, Maxime Médard et Yoann Huget.

Devant, comme pressenti, Arthur Iturria débutera en 2e ligne et laissera la troisième ligne au trio Lauret-Alldritt-Ollivon. En première ligne, le capitaine Guirado sera bien titulaire, après avoir été un temps remis en questions.

Bamba préféré à Setiano, Ramos à Guitoune sur le banc

C'est finalement sur le banc que le plus de surprises sont à attendre : Demba Bamba, qui n'a plus disputé une seule minute de jeu depuis le 19 mai, grillera la politesse à Emerick Setiano dans le rôle de suppléant de Rabah Slimani. Idem pour Le Roux, qui n'a plus joué depuis bientôt cinq mois et sera le deuxième ligne remplaçant de Iturria-Vahaamahina. En 3e ligne, Picamoles a été préféré à Camara. Derrière Ramos prend le pas sur Guitoune, pour couvrir le rôle d'arrière.

La composition

Le XV de départ : 15. Médard ; 14. Penaud, 13. Vakatawa, 12. Fickou, 11. Huget ; 10. Ntamack, 9. Dupont ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Lauret ; 5. Vahaamahina, 4. Iturria ; 3. Slimani, 2. Guirado (cap.), 1. Poirot.

Les remplaçants : 16. Chat, 17. Baille, 18. Bamba, 19. Le Roux, 20. Picamoles, 21. Serin, 22. Lopez, 23. Ramos.