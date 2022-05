La dernière journée de phase régulière, fin mai, ne changera rien à l’affaire. Les huit qualifiés pour les quarts de la première édition de l’United Rugby Championship sont connus. Si les Irlandais du Leinster sont assurés de terminer à la première place, malgré une défaite au Cap face aux Stormers (20-13), deuxièmes de la conférence sud-africaine, les positions définitives des autres équipes qualifiées seront scellées à l’issue de la dernière journée.

En revanche, Munster, Sharks, Stormers, Ulster, Bulls, Glasgow et Edimbourg verront, quoi qu’il arrive les quarts de finale. Une phase finale qui se disputera sans équipe galloise ni italienne. C’est la première conséquence de la présence des franchises sud-africaine dans cette nouvelle compétition.

Une "finale" écossaise

En revanche, tous les qualifiés pour la prochaine Champions Cup ne sont pas encore connus. En effet, le processus de qualification était un peu plus complexe avec des poules dites régionales de quatre équipes, offrant un billet à chaque meilleur. Ainsi, une formation galloise est assurée de participer à la prochaine Champions Cup. Les Scarlets sont en ballottage favorable mais les Ospreys ont encore un espoir de leur subtiliser le précieux sésame puisqu’ils ont un match en retard (contre les faibles Newport Dragons).

Même constat dans la poule composée des formations écossaises et italiennes. Avant la dernière journée, Glasgow et édimbourg comptent le même nombre de points. Les deux équipes s’affronteront lors de la dernière journée, ce qui sera une véritable "finale" pour obtenir son billet, le perdant étant reversé en Challenge Cup.

Il est d’ores et déjà certain que l’Irlande comptera trois représentants en Champions Cup la saison prochaine (Leinster, Munster et Ulster). Ce sera aussi le cas de l’Afrique du Sud puisque les Sharks, les Stormers et les Bulls ont validé leur qualification. De quoi offrir un nouveau visage à la compétition continentale.

Le classement : 1. Leinster, 62 pts ; 2. Munster, 56 pts ; 3. Sharks, 56 pts ; 4. Stormers, 56 pts ; 5. Ulster, 55 pts ; 6. Bulls, 53 pts ; 7. Glasgow, 50 pts ; 8. Edimbourg, 50 pts ; 9. Scarlets, 44 pts ; 10. Ospreys, 39 pts (1 match de retard) ; 11. Lions, 37 pts ; 12. Connacht, 36 pts ; 13. Trévise, 25 pts (-1 m) ; 14. Cardiff, 23 pts (-2 m) ; 15. Dragons, 17 pts (-2 m) ; 16. Zebre, 8 pts (-2 m).