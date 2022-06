Stormers 17 - 15 Ulster

Les choses vont très vite s'emballer au Cap. Dès la 3e minute, les Stormers organisent un maul qui va enfoncer la défense irlandaise, avant de s'effondrer sous les yeux de l'arbitre qui a tout vu et s'en va siffler un essai de pénalité. La transformation est loupée. Les Sud-Africains dominent les débats. Après un essai imparable tant il a bien été exécuté, les Ulstermen se réveillent et obtiennent une touche aux 22 mètres des Stormers. Sur un lancement de jeu classique, chacun des joueurs irlandais fixe son vis-à-vis, et le ballon circule vite jusqu'à l'aile où Balacoune marque. À la demi-heure de jeu, Balacoune fait une nouvelle fois la différence, ce qui permet à son Moore de scorer pour prendre l'avantage au score. (10-15 à la pause)

Une fin de match irrespirable

Au retour du vestiaire, le match s'est fermé, jusqu'à la 70e minute, où Smith est définitivement exclu. Dans un maul, il a porté ses mains au visage d'un joueur adverse, et ce, au niveau des yeux. Après de longues minutes à pousser proche de la ligne des Irlandais alors en supériorité numérique, les Stormers obtiennent une mêlée à 5 mètres. Quatre temps de jeu plus tard, le jeu est renversé côté gauche : la défense est fixée, alors Libbok allonge sa passe pour Gelant qui n'a plus d'opposition pour marquer. Quinze partout, Libbok, le demi d'ouverture a la transformation de la gagne au bout du pied. Il s'élance, et le ballon passe de justesse : à la 86e minute et en infériorité numérique, les Stormers décrochent leur place en finale.

Leinster 26 - 27 Bulls

La première occasion dangereuse a lieu alors qu'Henshaw porte le ballon au milieu du terrain. Il tape un long coup de pied rasant à suivre, qu'O'Loughlin tente de prolonger du pied, sans succès. Mais c'est contre toute attente que Sheehan, le talonneur, surgit et profite des fautes de main des arrières Sud-Africains pour se saisir du ballon et glisser dans l'en-but. Byrne transforme, le score est de 7-0 à la 10e minute de jeu. Smith répond à son vis-à-vis et passe les premiers points des Bulls à la 14e minute. un peu plus tard, une séquence de pick and go se met en place proche de la ligne. Burger voit alors Moodie, son arrière, seul petit côté. Il allonge sa passe, mais son coéquipier relâche le ballon en l'air en voulant aplatir à une main, alors même que son ailier était là et seul lui aussi... essai refusé à la 18e minute. Ils obtiennent en revanche une pénalité, et sur l'action qui suit, ils décident de la jouer à la main. Louw se lance, mais ne prend pas le ballon et leurre pour son talonneur. Il marque, Smith transforme.

Cinq minutes plus tard, rebelote. Après plusieurs séquences de départ au ras, Coetzee se voit adresser un bon ballon dans le tempo et termine sa course de cinq mètres entre les perches. Smith transforme encore, et le score est maintenant de 7-17. Mais les Leinstermens n'en ont pas fini. Sur une phase d'avantage au bord de la ligne adverse, Gibson-Park lance MacCarthy, qui se fait plaquer. Mais Henshaw qui a bien suivi se saisit du ballon, et aplatit tant bien que mal. Byrnes transforme, 14-17 pour les Bulls à la pause.

Un meilleur Leinster sur la fin, en vain

À la 53e, un magnifique maul sud-africain détruit tout sur son passage et enfonce la défense irlandaise, qui fait s'écrouler le maul un mètre avant la ligne. L'arbitre siffle immédiatement un essai de pénalité et donne un carton jaune à Ryan. 14-24. Le match se referme alors jusqu'à la 70e minute, où le Leinster obtient une touche sur les 50 mètres. Les hommes de Leo Cullen nous gratifient alors d'un magnifique essai sur un lancement de jeu millimétré, leur marque de fabrique. Sur une action où six joueurs des lignes arrières touchent la balle, O'Loughlin termine sa course 50 mètres plus loin dans l'en-but des Bulls. Sexton loupe la transformation. Cinq minutes après, Morne Steyn passe une pénalité et le score est à l'avantage des Bulls, alors presque finalistes. Mais les "boys in blue" ne lâcheront rien, et vont même inscrire un essai, après de nombreuses relances depuis leur propre camp. Les Bulls s'imposent d'un petit point après que Sexton transforme le dernier essai des siens. 26-27 score final.

Par Gustave Vignon