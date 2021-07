Marc Dal Maso quitte Brive... qui officialise un nouveau staff

En quelques heures, le CAB a changé de staff. Après l'annonce du départ de l'entraîneur de la défense James Coughlan, le club corrézien s'est séparé de Marc Dal Maso, pour des raisons de santé. La même journée, Brive a annoncé un staff composé de Jean-Baptiste Péjoine (trois-quarts), Arnaud Méla (touche) et Goderdzi Shvelidze (mêlée).

Antoine Erbani s'engage à Biarritz

Le BO poursuit son recrutement en vue de sa montée en Top 14, la saison prochaine. Le troisième-ligne palois Antoine Erbani a signé aujourd'hui avec le club biarrot pour deux saisons, a annoncé Jean-Baptiste Aldigé, le président de Biarritz, sur Twitter. Autre bonne nouvelle pour les supporters basques, le capitaine Steffon Armitage a prolongé son contrat jusqu'en 2023.

Davit Zirakashvili de retour en Auvergne

L’ASM officialise son staff technique pour la saison à venir et procède à quelques changements. Davit Zirakashvili et Johnny Claxton rejoignent Jono Gibbes, nouveau manager sportif du club. Le premier, pilier emblématique des jaunes et bleus, prendra en charge la mêlée tandis que le second s’occupera de la préparation physique et de la performance. Les deux hommes arrivent en provenance de La Rochelle.

Les poules de la Champions Cup seront connues le 21 juillet

Un mois après le sacre du Stade toulousain en finale de la Champions Cup, l'EPCR a annoncé la date du tirage au sort des poules de la Coupe d'Europe. Le 21 juillet à 13h, les huit clubs français (Toulouse, La Rochelle, Bordeaux-Bègles, Racing 92, Clermont, le Stade français, Castres et Montpellier) engagés connaîtront leurs adversaires européens.

Le Super Sevens ouvre sa billetterie pour ses étapes estivales

La nouvelle saison du premier championnat professionnel de Rugby à VII ouvre sa billetterie. Le Super Sevens se déroulera les samedis 14, 21 et 28 août à Aix en Provence, Toulouse et La Rochelle. Le Racing 92 aura à cœur de conserver son titre de champion de France.