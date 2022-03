La Rochelle : O’Gara dit vouloir se battre pour garder Sinzelle

Jérémy Sinzelle (31 ans) sera-t-il encore Rochelais la saison prochaine ? En dépit d’un contrat courant jusqu’en juin 2023, le CV du polyvalent trois-quarts a circulé en Top 14, son nom revenant notamment à Montpellier et Toulon. En conférence de presse, le manager maritime Ronan O’Gara a tenu à faire valoir sa position sur ce dossier : "J’ai un intérêt énorme à garder Jérémy Sinzelle. (...) J’ai une discussion franche il y a quelques semaines pour lui dire que j’attendais plus de lui. Et regardez-le maintenant… Je n’ai pas le droit, en tant que coach, de piquer au vif mes joueurs ? C’est très important pour moi de tirer le meilleur de lui. Je suis constant, j’ai toujours dit que, quand il est en forme, on est une meilleure équipe. Je pense qu’il n’y a pas plus grand compliment. Mais maintenant, avec tout ce qui est arrivé, ça entre dans une discussion différente parce que les autres clubs voient l’opportunité de le prendre mais c’est mon joueur. Il est ici et je vais me battre pour lui. Il est sous contrat et j’ai une très bonne relation avec lui, j’ai beaucoup de respect".

Pau : l’Italien Zanon en renfort

La Section paloise a engagé un joker médical de calibre international en la personne de Marco Zanon (24 ans, 15 sélections).Le centre italien, entré en jeu à Cardiff ce samedi, est arrivé dans le Béarn dès dimanche soir. Le trois-quarts, qui évoluait sous les couleurs de Trévise depuis 2017, a été engagé comme joker médical et restera à Pau jusqu’au mois de juin. Sa venue a été motivée par les nombreuses absences au poste de centre. Après la récente blessure à un mollet d’Eliott Roudil, les Béarnais n’avaient plus qu’un seul spécialiste valide : Tumua Manu. "L’arrivée de Marco Zanon répond à une réelle nécessité pour terminer notre saison et aborder sereinement les matchs importants à venir", se félicite le manager Sébastien Piqueronies. Zanon pourrait être aligné dès samedi face à Perpignan.

Montpellier : Auterac, joker de luxe

Selon nos informations, Montpellier va enregistrer la venue dans les prochains jours de l’Anglais Nick Auterac (29 ans) et ce, jusqu’à la fin de saison. Le pilier gauche devrait s’engager en tant que joker médical de Grégory Fichten, absent des pelouses depuis décembre en raison d’une grave blessure à un genou. Auterac a été libéré par Northampton après un dernier match disputé samedi, face aux Saracens, en Premiership Cup. L’ancien international moins de 20ans anglais, passé par les Saracens, Bath, les Harlequins et Northampton, donc, compte 95 apparitions en Premiership et plus de 160 en équipe senior. Il renforcera la rotation au poste de pilier gauche du MHR, aux côtés de Mikheil Nariashvili et Enzo Forletta.